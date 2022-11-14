Уже зрозуміло, що Пекін не готовий підігравати ядерному шантажу, до якого вдається Росія. Москва поки що є партнером Китаю, однак ризикує втратити довіру у своїх союзників.

Читайте також Зустріч лідерів США та Китаю на саміті G20: чи можуть вони укласти угоду про тиск на Путіна

Що сказали китайські високопосадовці

Прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян під час саміту Асоціації країн Східної Азії заявив про недопустимість ядерних погроз. З його слів зрозуміло, що Пекін за жодних обставин не підтримає натискання Путіним "червоної кнопки".

Лі Кецян наголосив на безвідповідальності ядерних погроз та необхідності забезпечення умов, за яких ядерна зброя не буде використовуватись так, як натякали деякі,

– пише Reuters.

Окрім того, високопосадовець зазначив, що Пекін, безперечно, "відучував певний дискомфорт" через безрозсудну риторику Росії щодо нашої держави.

Звісно, поки Китай не визнає Путіна лідером терористичної країни та дуже обережно підбирає слова для опису російської агресії проти України, однак ці заяви прем'єр-міністра китайського уряду засвідчують те, що ніхто не збирається терпіти ядерний шантаж Москви.



Прем'єр-міністр Китаю / Фото з мережі

Як Росія погрожує цілому світу небезпечною зброєю

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, чи може Росія найближчим часом випробувати ядерну зброю. За його словами, у Кремля все менше інструментів, щоб переконати світ у своїй "величі" та диктувати власну повістку на міжнародній арені.

Також на фоні розмов про використання Путіним ядерних боєголовок з'явилась інформація від американського видання про те, що російський диктатор може застосувати не ядерний, а електромагнітний удар по нашій державі. Якщо це станеться, то буде пошкоджене усе електричне обладнання в радіусі дії імпульсу.

Окрім того, американське видання CNN написало, що війська Росії хотіли випробувати ядерну торпеду. Однак їм це не вдалось через технічні проблеми.

Варте уваги – експерт переконаний, що Китай та США поділять Росію: дивіться відео