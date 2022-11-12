Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, сумнівно, що підсумком цієї зустрічі виявиться угода щодо тиску на Путіна. Однак точно буде певний консенсус, який і так усі для себе прийняли. Він стосується ядерної зброї.

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Тезу про використання Росією ядерної зброї критикує увесь світ. Не просто західний світ. Не просто демократичні країни. Але й Китай, США тощо,

– зазначив Божко.

Крім того, дуже показово, що держсек США Ентоні Блінкен не буде зустрічатися з окупантом Лавровим, який поїде на саміт G20. Це – показник міжнародної ізоляції, адже вони рівні за дипломатичним рангом.

Між США та Китаєм не так багато глобальних суперечностей щодо війни в Україні

Як наголошує Божко, і США, і Китай виступають за те, щоб цієї війни не було. Утім, Пекін вважає, що йому не варто матеріально допомагати Україні, як і Росії. Вони хіба що в чомусь дозволяють Москві обходити санкції.

В широкому сенсі Китай взагалі нічого не виграє від війни в Україні. А лише отримує додаткову небезпеку наразитися на санкції від США.

"Взагалі ключовою темою між США та Китаєм стане питання Азії. Там основний плацдарм їхнього протистояння. Там КНДР та Південна Корея. Там Тайвань, спірні острови. Діалог США та Китаю все-таки буде про них самих. Бо, яким би не було протистояння між Китаєм та США, воно за масштабами наслідків для світу буде гіршим, ніж війна в Україні", – вважає Божко.

Про що говоритимуть США та Китай на G20 – пояснює Божко: дивіться відео

Додамо, в Білому домі нещодавно вперше прокоментували звільнення Херсона від російських окупантів. Радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що це – видатна перемога українців.

Він також не підтримує намагання деяких західних політиків тиснути на Володимира Зеленського, щоб той пішов на мирні переговори з Росією. Адже окупанти можуть припинити війну, просто забравши війська. А якщо ЗСУ перестануть боротися, то Україні настане кінець.