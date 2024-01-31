Для того, щоб вибити ворога з нашої землі, для нашої держави важливо мати засоби ураження, які дозволяють нищити цілі в глибокому тилу окупантів. Мова йде про склади з боєприпасами, штаби, логістичні шляхи, фортифікаційні споруди, командні пункти тощо.

Ще в лютому 2023 року США оголосили, що нададуть Україні так звані "розумні" бомби GLSDB – гібрид авіабомб та касетних боєприпасів з дальністю ураження до 150 кілометрів. Однак майже через рік стало відомо, що зброя таки нарешті вирушає до України.

Чому так довго? Відповідь проста – GLSDB є абсолютно новою розробкою, яка ще офіційно не взята на озброєння армії США. Після успішних випробувань у 2023 та на початку 2024 року Пентагон офіційно схвалив передання цього озброєння Україні.

Ці керовані авіабомби мають низку переваг, серед яких точно можна відзначити дві – вони мають надвисоку точність, а для запуску використовують уже наявні в нашої армії платформи, які ЗСУ уже опанували та продемонстрували неймовірні результати. Більше про можливості та історію створення "розумних" бомб GLSDB – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Коли GLSDB будуть на озброєнні України?

Невдовзі після історичного рішення про надання Україні бойових танків M1 Abrams, адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет допомоги для України. У межах цього пакету було оголошено про надання Україні "розумних" бомб GLSDB. Однак через пів року американська преса повідомила, що на поставки зброї Україні доведеться ще зачекати, адже США проводять випробування пілотного зразка. Річ у тім, що такі бомби – нова зброя, хоч і створена з наявного в американської армії озброєння.

Чому саме GLSDB? Таке рішення Вашингтона чимало експертів назвали своєрідним компромісом, адже у той час Україна вже активно говорила про наміри отримати далекобійні ракети ATACMS з дальністю ураження до 300 кілометрів.

Хоч восени 2023 року Україна таки отримала довгоочікувану американську далекобійну зброю, та все ж в обмеженій кількості та, ймовірно, для ураження конкретних цілей. Річ у тім, що Вашингтон, як відзначали американські ЗМІ, довго відмовлявся від варіанту надання цих ракет через те, що найперше боявся застосування ATACMS по території Росії.

Та ще однією вагомою причиною стало те, що наявний запас цих ракет не дозволяє надати їх у великій кількості. Хоча задля справедливості варто зазначити, що у США більше ракет ATACMS, ніж SCALP у Франції, Storm Shadow у Великій Британії і Taurus у Німеччини разом узятих (близько 3 000 проти 4 000).

Так звані "розумні" бомби – компромісне рішення, адже їх об'єктивно більше, та й кожен снаряд в рази дешевший за ракети ATACMS, хоч дальність удвічі менша. Для порівняння, далекобійна ракета має вартість близько 1 мільйона доларів, у той час, як одна "розумна" бомба – близько 40 000 доларів.

Під час брифінгу 30 січня речник Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що США почали процес передання цієї зброї Україні. Однак з міркувань безпеки терміни поставок та кількість ракет США не розголошують. Та це вже означає, що найближчим часом на росіян чекає неприємний сюрприз.

Авіабомба + касетний боєприпас = "розумна" бомба

Історія "розумних" бомб розпочалася ще під час війни в Іраку. Тоді американські касетні боєприпаси М26 зарекомендували себе жахливо, зокрема через колосальну неточність. Тому, врахувавши бойовий досвід, США розпочали утилізацію цих боєприпасів. Однак ці снаряди мали цінну частину – реактивні двигуни. То ж під час утилізації цю частину боєприпасу вирішили залишити. Але питання – навіщо?

Відповідь запропонували компанії Boeing і Saab Group, які представили проєкт удосконалення авіабомби GBU-39, поєднавши їх з реактивними двигунами від снарядів М26. Задум інженерів полягав у тому, що на авіабомбу потрібно встановити особливий адаптер, який власне і дозволить приєднати двигун, який сприятиме запуску бомби та виведенню її на потрібну висоту.

У 2015 році відбулися перші випробування в межах нового проєкту. Компанії, які взялися за проєкт, з нового створили адаптери для поєднання авіабомб та реактивних двигунів. Проєкт був визнаний успішним, проте його продовжили доопрацьовувати.



"Розумна" бомба GLSDB / Фото Saab Group

Цей проєкт перетворив авіабомби GBU-39 на "розумні" бомби GLSDB, а дальність ураження зросла зі 110 до 150 кілометрів.

Неймовірна точність: характеристики GLSDB

Тепер власне варто поговорити про характеристики "розумних" бомб. Найперше – про точність, яка не може не вражати. GLSDB здатні влучати в ціль на відстані до 150 кілометрів (або до 70 кілометрів у протилежному від пострілу напрямку) з похибкою до 1 метра. Тобто запуск бомби дорівнює гарантованому влучанню в ціль. Це стало можливим завдяки інерціальній навігаційній системі з підтримкою GPS.

А тепер і про інші характеристики:

довжина GLSDB – 3,91 метра, з яких 1,8 метра – це, власне, авіабомба GBU-39;

діаметр боєприпасу – 24 сантиметри, що робить його більше схожим на ракету;

повний розмах крил – 1,61 метра;

вага снаряда – 270 кілограмів;

вага бойової частини – 93 кілограми;

тип бойової частини – багатоцільова;

пускова платформа – РСЗВ HIMARS або М270.

Потужність ракет дозволяє знищувати бронетехніку та навіть проникати в залізобетон. Тобто склади, логістичні шляхи, скупчення озброєння та живої сили, фортифікаційні споруди та інші цілі можуть бути уражені цими ракетами.

Випробування "розумних" бомб: дивіться відео

Невловима ціль для ворожої ППО

GLSDB – фактично невловима для ворожої ППО ціль. Поєднання з реактивним двигуном касетного боєприпаса дозволило перетворити GBU-39 з авіабомби, яку запускають з літака, на "розумну" бомбу, яку запускають з наземних пускових установок.

Реактивний двигун бомба використовує тільки для виходу на потрібну висоту, то ж після цього вона стає непомітною для інфрачервоних датчиків ворожої ППО, адже не залишає теплового сліду. Натомість розгортаються крила "розумної" бомби, за допомогою чого вона летить до зазначеної цілі.

Крім того, GLSDB летить доволі низько. Та навіть якщо ворожа ППО якимось чином помітить її, вона має здатність маневрувати. Тому ймовірність перехоплення майже рівна нулю.



GLSDB майже невловимі для ППО / Фото Saab Group

Куди може долетіти GLSDB

Відстань 150 кілометрів – не багато і не мало. В умовах російсько-української війни це серйозна відстань, адже абсолютна більшість окупованої території з наданням цих боєприпасів стає ціллю для уражень.

"Розумні" бомби GLSDB з огляду на лінію фронту станом на 31 січня 2024 року дозволять вражати ворожі цілі на всіх окупованих територіях Харківської, Донецької та Запорізької областей та на абсолютній більшості окупованої території Херсонської та Луганської областей. Також наявність цієї зброї дозволить вражати цілі у північно-західній частині окупованого Криму.



Куди дістають "розумні" бомби / Карта DeepState

Але є ще дещо дуже цінне. На окупованих територіях живуть наші громадяни, наші люди, які чекають на ЗСУ. Тому надважливим у будь-якій операції є запобігання жертвам серед цивільного населення, серед українців. Наші воїни роблять все, аби кожен випущений снаряд чи ракета влучали виключно у ворожу ціль на окупованій території. Та завжди є ризики, адже існує такий показник, як похибка влучання. Оскільки в "розумних" бомб GLSDB така похибка надзвичайно низька, це дозволяє завдавати втрат ворогу з мінімальними ризиками для наших людей, які живуть в окупації.