Про це повідомив президент України у своєму телеграмі.

Як Зеленський відреагував на операцію Сил оборони?

Глава держави заявив, що українська далекобійність цього разу уразила Московський регіон, а саме місцевий НПЗ.

Наслідки атаки Сил оборони по НПЗ у Москві: дивіться відео

Зеленський вкотре наголосив, що Росію треба примусити завершити війну проти українського народу. І важливим елементом такого примусу є українська далекобійна зброя.

Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати,

– написав президент.

За успішну операцію Зеленський подякував бійцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки та ракетним військам.