Про це повідомив президент України у своєму телеграмі.
Як Зеленський відреагував на операцію Сил оборони?
Глава держави заявив, що українська далекобійність цього разу уразила Московський регіон, а саме місцевий НПЗ.
Наслідки атаки Сил оборони по НПЗ у Москві: дивіться відео
Зеленський вкотре наголосив, що Росію треба примусити завершити війну проти українського народу. І важливим елементом такого примусу є українська далекобійна зброя.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Це справедлива відповідь на російські удари та відповідь за затягування війни, яку потрібно завершувати,
– написав президент.
За успішну операцію Зеленський подякував бійцям Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головному управлінню розвідки та ракетним військам.