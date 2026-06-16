Саме цей об'єкт вважається найбільшим нафтопереробним підприємством російської столиці. Про це пишуть росЗМІ.

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Що відомо про атаку?

У ніч проти 16 червня та вранці над Москвою зафіксували чергову хвилю атак безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що сили протиповітряної оборони нібито збили щонайменше 35 дронів, які прямували у бік міста.

Згодом російські посадовці заявили ще про 25 безпілотників, які також летіли на Москву. Таким чином загальна кількість дронів, про які повідомила влада, перевищила 60.

БПлА над Москвою: дивіться відео

Через атаку безпілотників у всіх чотирьох московських аеропортах – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковському – запровадили тимчасові обмеження на виконання польотів.

Водночас російські телеграм-канали та місцеві жителі почали публікувати фото й відео із району Капотня. На кадрах видно задимлення та пожежу на території місцевого нафтопереробного підприємства. У повідомленнях стверджується, що було зафіксовано щонайменше кілька влучань.

Пожежа на московському НПЗ: дивіться відео

Офіційного підтвердження інформації про пошкодження заводу наразі немає.

Вато зауважити ще й те, що поки у небі були десятки безпілотників, а загоряння на НПЗ вже почалося, у Москві не пролунало жодного звуку сирени. Крім того, саме столиця Росії мала нібито найбільшу кількість ППО, яка знову не змогла протидіяти українським дронам.

Чому Капотненський нафтопереробний завод є важливим для Росії?

Капотненський нафтопереробний завод є найбільшим НПЗ Москви та одним із ключових підприємств паливно-енергетичного комплексу російської столиці. Підприємство розташоване у південно-східній частині Москви в районі Капотня та входить до структури компанії Газпром нафта.

Завод забезпечує значну частину потреб Москви та області у бензині, дизельному пальному, авіаційному паливі та інших нафтопродуктах. Потужності підприємства дозволяють переробляти мільйони тонн нафти щороку. Загалом, він забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб усього регіону у бензині.

Через своє значення для паливного забезпечення столиці Росії об'єкт вважається важливою частиною енергетичної інфраструктури країни.

Якщо інформація про ураження підтвердиться, це може вплинути не лише на роботу самого підприємства, а й на постачання пального у московському регіоні.