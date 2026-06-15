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Дивіться також Під Москвою після атаки БпЛА виникла пожежа неподалік розробника "Цирконів"

Що відомо про вибухи в Росії?

У Тулі вночі чули багато потужних вибухів. Росіяни писали про масовану атаку БпЛА.

Унаслідок ударів, як видно на опублікованих кадрах, щось масштабно палало на кількох локаціях.

Вибухи у Тулі: дивіться відео

При цьому наразі не повідомляється, що саме могло бути атаковане у регіоні. Водночас варто зауважити, що Тула є одним із головних центрів військово-промислового комплексу Росії.

Вибухи у Тулі: дивіться відео

Вибухи у Тулі: дивіться відео

Там виробляють високоточну зброю, комплекси протиповітряної оборони, зокрема "Панцир-С", протитанкові ракетні комплекси "Корнет", озброєння для бронетехніки, автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети, озброєння для військово-морського флоту, реактивні системи залпового вогню, зокрема "Град", "Смерч", "Ураган", важких вогнеметних систем тощо.

Вибухи у Тулі: дивіться відео

Окрім того, що там займаються розробкою техніки й озброєння, багато з оборонних підприємств направляють своїх фахівців у зону бойових дій для оперативного ремонту та обслуговування озброєння.

До слова, неспокійно було цієї ночі й під Москвою. У місті Реутов після атаки БпЛА виникла пожежа на території виробника пельменів "Міріталь". За менш ніж за 600 метрів звідти розташована спільна територія АТ "ВПК "НВО машинобудування" та аерокосмічного факультету Московського державного технічного університету імені Баумана.

Пожежа у Реутові / Фото із соцмереж

На "НВО машинобудування" займаються виготовленням: