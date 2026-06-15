Об этом пишет Exilenova+.
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Что известно о взрывах в России?
В Туле ночью слышали много мощных взрывов. Россияне писали о массированной атаке БПЛА.
В результате ударов, как видно на опубликованных кадрах, что-то масштабно горело в нескольких местах.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Взрывы в Туле: смотрите видео
При этом пока не сообщается, что именно могло быть атаковано в регионе. В то же время стоит отметить, что Тула является одним из главных центров военно-промышленного комплекса России.
Взрывы в Туле: смотрите видео
Взрывы в Туле: смотрите видео
Там производят высокоточное оружие, комплексы противовоздушной обороны, в частности "Панцирь-С", противотанковые ракетные комплексы "Корнет", вооружение для бронетехники, автоматы, снайперские винтовки, гранатометы, вооружение для военно-морского флота, реактивные системы залпового огня, в частности "Град", "Смерч", "Ураган", тяжелые огнеметные системы и т. д.
Взрывы в Туле: смотрите видео
Помимо того, что там занимаются разработкой техники и вооружения, многие оборонные предприятия направляют своих специалистов в зону боевых действий для оперативного ремонта и обслуживания вооружения.
К слову, беспокойно было этой ночью и под Москвой. В городе Реутов после атаки БПЛА возник пожар на территории производителя пельменей "Мириталь". Менее чем в 600 метрах оттуда расположена совместная территория АО "ВПК "НПО Машиностроение" и аэрокосмического факультета Московского государственного технического университета имени Баумана.
Пожар в Реутове / Фото из соцсетей
На "НПО Машиностроение" занимаются изготовлением:
- гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон",
- стратегического ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком,
- берегового ракетного комплекса "Бастион",
- космических аппаратов и систем,
- ракет-носителей,
- различной высокотехнологичной продукции двойного назначения.