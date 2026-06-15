Про це пише ASTRA.

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Що відомо про атаку на Реутов?

OSINT-аналітики встановили, що у Реутові після атаки безпілотників виникла пожежа на території виробника пельменів "Міріталь".

Менш ніж за 600 метрів від місця пожежі розташована спільна територія АТ "ВПК "НВО машинобудування" та аерокосмічного факультету Московського державного технічного університету імені Баумана.

Атака на Реутов: дивіться відео

Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов атаку не коментував, а мер Москви Сергій Собянін повідомив про 4 "збиті" БпЛА, які летіли на столицю.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на Реутов: дивіться відео

"НВО машинобудування" – одне з найбільших російських підприємств ракетно-космічної галузі. Воно розташоване у Реутові за адресою вулиця Гагаріна, 33 і займається розробкою:

гіперзвукової крилатої ракети "Циркон",

стратегічного ракетного комплексу "Авангард" з гіперзвуковим бойовим блоком,

берегового ракетного комплексу "Бастіон",

космічних апаратів і систем,

ракет-носіїв,

різної високотехнологічної продукції подвійного призначення.

Атака на Реутов: дивіться відео

Тим часом Аерокосмічний факультет МДТУ імені Баумана було створено у 1985 році як базовий факультет при "НВО машинобудування" для підготовки інженерів для ракетно-космічної галузі.

Юридично він є підрозділом МДТУ, але використовує науково-виробничу базу підприємства: студенти проходять практику в його підрозділах, займаються дипломними проєктами під керівництвом фахівців підприємства та взаємодіють із конструкторами та інженерами.

Атака на Реутов / Фото ASTRA

До слова, Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у Росії "Чорна іскра" атакували нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" в Ярославській області. Вона є важливим складником магістрального нафтопроводу Сургут – Полоцьк.

А в окупованому Армянську міг спалахнути хімзавод "Кримський титан". Він є одним з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі. Також він випускає червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло та залізний купорос.