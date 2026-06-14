У Генштабі розкрили деталі нічних ударів по окупантах.
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По чому і де вдарили Сили оборони 13 – 14 червня?
Сили оборони уразили:
- пункти управління БпЛА противника в районах Голої Пристані Херсонської області та Клебан-Бика на Донеччині;
- майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів противника у районі Сокологірська Луганської області;
- польовий артилерійський склад окупантів в районі Приазовського та склад матеріально-технічних засобів в районі Клебан-Бика у Донецькій області;
- зосередження особового складу ворога в районах Малокостянтинівки Луганської області, Жереб'янок Запорізької області, Яблунівки, Новоекономічного та Багатиря Донецької області, Вовчанська Харківської області, Січневого Дніпропетровської області, а також Троєбортного Брянської області.
- командно-спостережний пункт противника в районі Нєкіслиці Брянської області.
Крім того, дорозвідка встановила результати атаки на термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї 13 червня. Підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та №6.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Також Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у Росії "Черная искра" атакували нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" в Ярославській області.
НПС "Палкіно" є важливою складовою магістрального нафтопроводу "Сургут – Полоцьк" Через станцію здійснюється транспортування сирої нафти, яка надходить із Сибіру та далі перекачується в напрямку нафтопереробних підприємств і експортних терміналів.
Після введення в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи станція увійшла до складу компанії "Транснефть – Балтика" та стала одним із ключових елементів логістичного ланцюга, що забезпечує експорт російської нафти через порт Приморськ у Ленінградській області.