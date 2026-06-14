В Генштабе раскрыли подробности ночных ударов по оккупантам.

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По каким целям и где нанесли удары Силы обороны 13–14 июня?

Силы обороны поразили:

пункты управления БПЛА противника в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика в Донецкой области;

мастерскую по производству и оснащению боеприпасов для тяжелых дронов противника в районе Сокологорска Луганской области;

полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Бика в Донецкой области;

скопление личного состава врага в районах Малоконстантиновки Луганской области, Жеребянок Запорожской области, Яблоновки, Новоекономического и Багатыря Донецкой области, Волчанска Харьковской области, Сичневого Днепропетровской области, а также Троебортного Брянской области.

командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области.

Кроме того, доразведка установила результаты атаки на терминал"Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае 13 июня. Подтверждено повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах №5 и №6.

Также Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в России "Черная искра" атаковали нефтеперекачивающую станцию "Палкино" в Ярославской области.

НПС "Палкино" является важной составляющей магистрального нефтепровода "Сургут – Полоцк" Через станцию осуществляется транспортировка сырой нефти, поступающей из Сибири и далее перекачиваемой в направлении нефтеперерабатывающих предприятий и экспортных терминалов.

После ввода в эксплуатацию Балтийской трубопроводной системы станция вошла в состав компании "Транснефть – Балтика" и стала одним из ключевых элементов логистической цепочки, обеспечивающей экспорт российской нефти через порт Приморск в Ленинградской области.