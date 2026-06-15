Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наголосивши, як саме працюють безпілотники, якими Україна перерізає логістику ворога. Він вважає, що завдяки діям Сил оборони противник загнаний у глухий кут.

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Росіяни не можуть протидіяти українським дронам

Нарожний підкреслив, що українські дрони працюють завдяки мінісистемам Starlink, які встановлені на кожному з них. При цьому сервіс Starlink діє по всій Україні, включно з тимчасово окупованими територіями.

Зверніть увагу! За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, Україна своїми дронами у травні 2026 року уразила майже 180 тисяч російських цілей. Також у сфері застосування FPV-дронів українські сили переважають окупантів у співвідношенні 1,5:1. Впродовж останніх місяців ця перевага тільки зростає на користь України.

"Starlink – це сервіс на низькоорбітальних супутниках, які висять на висоті 550 кілометрів, і заглушити їхній сигнал практично нереально. Хоча росіяни багато разів намагалися зробити це або якось пошкодити сервіс Starlink. Але у них нічого не вийшло. Навіть якщо їм вдасться заглушити один супутник, термінал Starlink одразу зможе перемкнутися на інший", – зауважив військовий експерт.

Ще один спосіб щодо можливої протидії росіян українським дронам – збиття їх. Але для цього, за його словами, біля кожної російської вантажівки має перебувати мобільна вогнева група, яка б уражала безпілотники Hornet. Саме ці БпЛА найчастіше застосовуються для ударів по російській логістиці.

Чому у росіян немає протидії українським БпЛА: дивіться відео

Для цього росіянам буде потрібно залучити до цих мобільних вогневих груп, на його думку, гарно тренованих бійців. Йдеться про десятки тисяч людей, які б охороняли щонайменше дорогу від Ростова до Мелітополя. А ще й у Криму, де українські дрони вже долітають до Керченської переправи. Цих бійців ворогу доведеться відтягувати з фронту. А таких натренованих, гарно вмотивованих людей у нього не так вже й багато.

Тому ситуація в окупантів патова. Звичайно, вони б могли затягнути всі дороги у сітки. Але ця траса доволі довга. Крім того, з нашого боку ця проблема може бути розв'язана дуже просто. Можемо відправити два дрони. Перший пропалить дірку у сітці, а другий залетить через неї і зможе все ж таки вдарити по бензовозу чи по військовій техніці противника. Це коштуватиме нам трохи дорожче, але все одно не зупинить удари України по російській логістиці,

– зазначив Павло Нарожний

Водночас ці атаки українських сил призведуть, як вважає він, до катастрофічних результатів для окупантів. Якщо у росіян на фронті виникне дефіцит пального, тоді заблокується їхня логістика – не буде підвозу боєприпасів, резервів, евакуації поранених.

Також більшість електрики на передній лінії фронту, зокрема для роботи командних пунктів, забезпечується електрогенераторами. Тому без постачання палива командні пункти не зможуть працювати.

Водночас буде паралізована робота дроноводів, яким потрібна купа техніки, а вона працює так само від генераторів. Внаслідок цього, як підкреслив військовий експерт, бойові спроможності ворога знизяться приблизно на 90%. Все, що у нього залишиться, – авіація та піхота. І українські сили ліквідовуватимуть їхніх піхотинців і відкидатимуть окупантів назад.

Нагадаємо, що командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про те, що російське командування угрупування "Восток" не дозволяє перевозити військові вантажі трасою Р-280 "Новоросія" на ділянці Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Сімферополь. Окупанти були змушені ухвалити це рішення через регулярні удари України по логістиці ворога.

"Мадяр" зазначив, що впродовж останніх тижнів через удари українських дронів трафік на цій ділянці скоротився на 71%. За його словами, обвал вантажопотоку не означає блокаду траси, але "поточна дієта першого сухопутного коридору як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою".