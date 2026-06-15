Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, как именно работают беспилотники, с помощью которых Украина перерезает логистику противника. Он считает, что благодаря действиям Сил обороны противник загнан в тупик.

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Россияне не могут противостоять украинским дронам

Нарожный подчеркнул, что украинские дроны работают благодаря мини-системам Starlink, которые установлены на каждом из них. При этом сервис Starlink действует по всей Украине, включая временно оккупированные территории.

Обратите внимание! По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Украина своими дронами в мае 2026 года поразила почти 180 тысяч российских целей. Также в сфере применения FPV-дронов украинские силы превосходят оккупантов в соотношении 1,5:1. В течение последних месяцев это преимущество только растет в пользу Украины.

"Starlink — это сервис на низкоорбитальных спутниках, которые находятся на высоте 550 километров, и заглушить их сигнал практически невозможно. Хотя россияне много раз пытались сделать это или как-то повредить сервис Starlink. Но у них ничего не получилось. Даже если им удастся заглушить один спутник, терминал Starlink сразу переключится на другой", – отметил военный эксперт.

Еще один способ возможного противодействия россиянам украинским дронам – сбивать их. Но для этого, по его словам, возле каждого российского грузовика должна находиться мобильная огневая группа, которая бы поражала беспилотники Hornet. Именно эти БПЛА чаще всего применяются для ударов по российской логистике.

Почему у россиян нет противодействия украинским БПЛА: смотрите видео

Для этого россиянам потребуется привлечь в эти мобильные огневые группы, по его мнению, хорошо обученных бойцов. Речь идет о десятках тысяч человек, которые охраняли бы как минимум дорогу от Ростова до Мелитополя. А еще и в Крыму, где украинские дроны уже долетают до Керченской переправы. Этих бойцов врагу придется оттягивать с фронта. А таких натренированных, хорошо мотивированных людей у него не так уж и много.

Поэтому у оккупантов ситуация патовая. Конечно, они могли бы затянуть все дороги сетками. Но эта трасса довольно длинная. Кроме того, с нашей стороны эту проблему можно решить очень просто. Можем отправить два дрона. Первый пропалит дыру в сетке, а второй залетит через нее и сможет все-таки нанести удар по бензовозу или по военной технике противника. Это обойдется нам немного дороже, но все равно не остановит удары Украины по российской логистике,

– отметил Павел Нарожный

В то же время эти атаки украинских сил приведут, как считает он, к катастрофическим результатам для оккупантов. Если у россиян на фронте возникнет дефицит топлива, тогда заблокируется их логистика – не будет подвоза боеприпасов, резервов, эвакуации раненых.

Также большая часть электроэнергии на передовой, в частности для работы командных пунктов, обеспечивается электрогенераторами. Поэтому без поставок топлива командные пункты не смогут работать.

В то же время будет парализована работа дроноводов, которым нужна куча техники, а она работает так же от генераторов. В результате, как подчеркнул военный эксперт, боевые возможности врага снизятся примерно на 90%. Все, что у него останется, – авиация и пехота. И украинские силы будут ликвидировать их пехотинцев и отбрасывать оккупантов назад.

Напомним, что командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о том, что российское командование группировки "Восток" не позволяет перевозить военные грузы по трассе Р-280 "Новороссия" на участке Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь. Оккупанты были вынуждены принять это решение из-за регулярных ударов Украины по логистике врага.

"Мадяр" отметил, что за последние недели из-за ударов украинских дронов трафик на этом участке сократился на 71%. По его словам, обвал грузопотока не означает блокаду трассы, но "текущая диета первого сухопутного коридора как артерии жизни для оккупационной группировки является чувствительной и действенной".