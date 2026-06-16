Об этом сообщил президент Украины в своём телеграмме.
Как Зеленский отреагировал на удар?
Глава государства заявил, что украинские ракеты на этот раз поразили Московский регион, а именно местный НПЗ.
16 июня Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара Силами обороны по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Он расположен в 500 километрах от Украины.
Об этом сообщил президент Украины в своём телеграмме.
Глава государства заявил, что украинские ракеты на этот раз поразили Московский регион, а именно местный НПЗ.