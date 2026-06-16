Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+ и оперативный штаб Краснодарского края.

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Дроны атаковали Краснодарский край

По данным российского оперативного штаба, возгорание на территории нефтебазы возникло в результате падения обломков БПЛА. Для ликвидации пожара привлекли 32 человека и 7 единиц техники.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Вместе с тем из-за инцидента движение по трассе между станицей Полтавская и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.

В Краснодарском крае горит нефтебаза: смотрите видео

Отметим, что станица Полтавская расположена в Краснодарском крае России – всего в 80 километрах к западу от Краснодара, между краевым центром и побережьем Азовского моря.

От линии фронта до этого объекта – около 385 километров.

Где расположена станица Полтавская: смотрите на карте

Нефтебаза в станице Полтавской является важным звеном логистической цепочки. Этот объект принимает нефтепродукты с нефтеперерабатывающих заводов, в частности предприятия "Лукойл", и в дальнейшем распределяет их по сетям АЗС и потребителям. Именно такие узлы обеспечивают потребности гражданского сектора Краснодарского края и Адыгеи, а также военной логистики на южном и восточном направлениях.

В то же время сам Краснодарский край играет важную роль в российской логистике во время войны. Именно из этого региона запускаются "Шахеды" на мирные города Украины, на аэродроме Приморско-Ахтарск накапливаются беспилотники, а из Ейска работает авиация Су-34. Поэтому удары по топливной инфраструктуре региона значительно затрудняют обеспечение этих объектов топливом.

Дроны атаковали нефтебазу: смотрите видео

Где недавно гремели взрывы в России?

В ночь на 15 июня российская Тула оказалась под атакой беспилотников. На опубликованных в сети кадрах видно, что возгорания вспыхнули сразу на нескольких локациях. Однако пока точно неизвестно, какие именно объекты подверглись атаке. Впрочем, отметим, что именно Тула является одним из главных центров военно-промышленного комплекса России.

В Подмосковье беспилотники нанесли удар в 600 метрах от АО "ВПК "НПО Машиностроение". Известно, что это предприятие разрабатывает гиперзвуковые ракеты "Циркон" и стратегический ракетный комплекс "Авангард". В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 4 "сбитых" БПЛА, которые летели на столицу.