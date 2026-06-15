Кадры показали в Supernova+ и Exilenova+.

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Момент падения российского Ту-22М3

Как сообщалось, бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области. Он упал во время планового учебно-тренировочного полета.

Российский Ту-22М3 упал недалеко от реки Ангара: смотрите видео

В сети предполагают, что истребитель не смог набрать высоту после взлета и у него якобы отказали двигатели.

Падение вражеского истребителя под Иркутском: смотрите видео

Российское минобороны утверждает, что экипаж успел катапультироваться, поэтому никто, по-видимому, не погиб. Однако на месте падения произошел пожар и задымление.

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Отметим, что Ту-22М3 является сверхзвуковым дальним стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем. Его агрессор использует для запуска ракет Х-22 и Х-32 по Украине.

Стратегический бомбардировщик России разбился: смотрите видео

К слову, 8 июня США потеряли свой боевой вертолёт Apache. Предположительно, он мог разбиться после столкновения с иранским "Шахедом" вблизи Ормузского пролива на Ближнем Востоке. Экипаж спасся.