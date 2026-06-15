Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

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Местные паблики сообщают, что российский бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение вблизи города Свирск в Иркутской области.

По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться и выжил. Очевидцы рассказывают, что видели, как пилоты выпрыгнули из самолета с парашютами.

После этого самолет упал на берегу реки Ангара. Вспыхнул масштабный пожар, а в небе появился густой черный столб дыма.

По предварительным данным, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя.

Впоследствии инцидент прокомментировали и в российском Минобороны. Там подтвердили, что во время планового учебно-тренировочного полета произошла авария бомбардировщика Ту-22М3 при заходе на посадку.

В ведомстве заявили, что экипаж успел катапультироваться, а угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Также там добавили, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

На месте происшествия работает комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России, которая устанавливает все обстоятельства инцидента, говорится в сообщении.

В России разбился Ту-22М3: смотрите видео

Последние "неутешительные" новости из России

14 июня в Крымском и Славянском районах Краснодарского края России объявили режим чрезвычайной ситуации – там прорвало дамбу на реке Кубань. Местных жителей предупреждают о возможной эвакуации. Российские СМИ пишут, что вода продолжает затоплять сельскохозяйственные угодья и наполнять Афипский канал. По состоянию на 14 июня стихия уже уничтожила урожай на площади более 4300 гектаров, большую часть из которых составляют посевы пшеницы.

Недавно в Белгороде прогремела серия взрывов. Местные паблики предположили, что это может быть связано с нештатным сбросом российских КАБ с самолетов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Каналу объяснил , что подобное случается не впервые и свидетельствует о системных технических проблемах российской авиации.