Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края и многочисленные российские СМИ.

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Что происходит в Краснодарском крае?

Режим ЧС действует в четырех сельских поселениях – Троицком, Киевском, Южном и Кеслеровском. Местных жителей уже предупредили о возможной эвакуации.

Как сообщают российские СМИ, вода продолжает затоплять сельскохозяйственные угодья и наполнять Афипский канал. По состоянию на 14 июня стихия уже уничтожила урожай на площади более 4300 гектаров, большую часть из которых составляют посевы пшеницы.

Вода затопляет Краснодарский край / Фото: российские СМИ

В городе Лабинск за последние сутки подтопило три двора, вода зашла в один жилой дом.

В самом же Краснодаре вода также подтопила 89 придомовых территорий, проникла в семь цокольных помещений многоэтажек и 74 частных дома. Сейчас в городе продолжают откачивать дождевую воду.

В Калининском районе из-за подъема грунтовых вод подтопило 16 дворов и два домовладения. Во всех трех муниципалитетах также уже работают специальные комиссии, которые фиксируют нанесенный ущерб.

Между тем прорыв в поврежденной дамбе продолжает увеличиваться и уже достиг около 80 метров в ширину.

Ситуация в российских регионах продолжает ухудшаться

Как сообщает Служба внешней разведки, значительная часть регионов России уже не способна самостоятельно выполнять свои финансовые обязательства. Поэтому правительство в очередной раз списало бюджетную задолженность – на общую сумму около 525 миллионов долларов (37,5 миллиарда рублей).

По прогнозам российского Минфина, совокупный дефицит региональных бюджетов в этом году достигнет 26,6 миллиарда долларов (1,9 триллиона рублей).

Более 20 субъектов федерации также уже официально признаны финансово проблемными.

Стоит также отметить, что подобное списание долгов стало обычной практикой в России. Например, в 2025 году этим механизмом воспользовались 58 регионов, сократив объем своих обязательств примерно на 3,2 миллиарда долларов.