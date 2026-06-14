Про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю та численні російські ЗМІ.

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Що відбувається в Краснодарському краї?

Режим НС діє у чотирьох сільських поселеннях – Троїцькому, Київському, Південному та Кеслеровському. Місцевих мешканців вже попередили про можливу евакуацію.

Як повідомляють російські ЗМІ, вода продовжує затоплювати сільськогосподарські угіддя та наповнювати Афіпський канал. Станом на 14 червня стихія вже знищила врожай на площі понад 4300 гектарів, більшу частину з яких становлять посіви пшениці.

Вода затоплює Краснодарський край / Фото: росЗМІ

У місті Лабінськ за останню добу підтопило три подвір'я, вода зайшла до одного житлового будинку.

У самому ж Краснодарі вода також підтопила 89 прибудинкових територій, проникла до семи цокольних приміщень багатоповерхівок і 74 приватних будинків. Наразі в місті продовжують відкачувати дощову воду.

У Калінінському районі через підйом ґрунтових вод підтопило 16 подвір’їв і два домоволодіння. У всіх трьох муніципалітетах також вже працюють спеціальні комісії, які фіксують завдані збитки.

Тим часом прорив у пошкодженій дамбі продовжує збільшуватися і вже сягнув близько 80 метрів завширшки.

Ситуація в російських регіонах продовжує погіршуватися

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки, значна частина регіонів Росії вже не здатна самостійно виконувати свої фінансові зобов'язання. Тож уряд вкотре списав бюджетну заборгованість – загальною сумою близько 525 мільйонів доларів (37,5 мільярда рублів).

За прогнозами російського мінфіну, сукупний дефіцит регіональних бюджетів цьогоріч сягне 26,6 мільярда доларів (1,9 трильйона рублів).

Понад 20 суб'єктів федерації також вже офіційно визнали фінансово проблемними.

Варто також зазначити, що подібне списання боргів стало звичною практикою в Росії. Наприклад, у 2025 році цим механізмом скористалися 58 регіонів, скоротивши обсяг своїх зобов'язань приблизно на 3,2 мільярда доларів.