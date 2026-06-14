Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив 24 Каналу, що все це вказує на те, що Росія може не так "повалити Путіна", як просто вислизнути з-під його контролю.

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Чи втрачає Путін контроль над Росією?

Святкування дня окупації Криму відбувалося всі роки за участю Путіна, іноді з візитом до Криму або концертом у Москві.

Вчора я записував ролик щодо святкування дня Росії, і коли готувався, то подумав, а де обстріли? Нам говорили, що Росія зараз обстріляє, і "Орешник" вже підготувала. Але мені підказали, що вони бояться нас обстрілювати, бо потім доведеться бігати за дозволом. Тому все відкладають на потім. Але в результаті самі скасували всі святкування,

– пояснив Шейтельман.

Ще один момент стався під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі. Цьогоріч, за словами експерта, там не було тих, хто приходив попередні роки – головних спільників Путіна. Також захід не відвідала голова Центробанку Ельвіра Набіулліна. Також вона не прийшла на нараду щодо облікової ставки, а з її квартири в Москві зняли державну охорону.

Окрім того, загальний настрій людей на форумі був не оптимістичний, присутні міністри багато разів говорили, що їм складно.

"А ведучий з телеканалу РБК сказав, що загальний настрій такий, що вони ніби перебувають в літаку, який падає, намагаються стукати в кабіну, де сидить пілот, а він усіх ігнорує. Це вже був Пригожин у чистому вигляді. І це ж не людина, яка виїхала з Росії. Це не людина, яка там намагається бути, не знаю, опозиціонером, це прямо людина із системи", – підкреслив політтехнолог.

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Що ще відомо про ситуацію в Росії?

Депутат Держдуми від КПРФ В’ячеслав Мархаєв виступив із гострою критикою російської влади, звинувативши її у відриві від реальності та ігноруванні інтересів народу. Він наголосив, що Кремль намагається демонструвати фальшиву стабільність через помпезні заходи, як-от Петербурзький економічний форум, тоді як населення потерпає від фінансових обмежень.

Депутат відкрито заявив про стрімке збагачення еліт та зростання кількості мільярдерів у країні на тлі війни, назвавши це наслідком масштабної корупції серед чиновників, які переймаються власними прибутками більше, ніж добробутом громадян.