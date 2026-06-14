Як Москва вимушена "рятувати" регіони
Тож уряд вкотре списав бюджетну заборгованість – загальною сумою близько 525 мільйонів доларів (37,5 мільярда рублів). Деталі повідомили в Службі зовнішньої розвідки в неділю, 14 червня.
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Цього разу "подарунок" зробили Якутії, Республіці Татарстан, Хабаровському краю, а також Володимирській, Курганській та Омській областям, фінанси яких уже тріщать по швах.
За прогнозами російського мінфіну, сукупний дефіцит регіональних бюджетів цьогоріч сягне 26,6 мільярда доларів (1,9 трильйона рублів), а понад 20 суб'єктів федерації вже офіційно визнали фінансово проблемними. Причини доволі стандартні:Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- скорочення податкових надходжень;
- зростання соціальних видатків;
- посилення навантаження через воєнні витрати, частину яких Москва фактично перекладає на регіони.
До слова, подібне списання боргів стало звичною практикою. Наприклад, у 2025 році цим механізмом скористалися 58 російських регіонів, скоротивши обсяг своїх зобов'язань приблизно на 3,2 мільярда доларів. У 2026 році від фінансового навантаження вже звільнили 54 суб'єкти – ще на 2,4 мільярда доларів.
Фактично кремль щороку змушений проводити масове фінансове "помилування" власних суб'єктів, аби ті не оголосили про дефолт у прямому ефірі,
– йдеться в повідомленні розвідки.
Річ у тім, що такі рішення дають лише тимчасове полегшення. Вони не усувають причин фінансових труднощів, адже доходи регіонів не зростають достатніми темпами, тоді як витрати залишаються високими, а воєнна економіка потребує дедалі більше ресурсів.
- Нагадаємо, у спробах знайти нові можливості економічного розвитку Володимир Путін зібрав у Петербурзі черговий форум протягом 3 – 6 червня. Щоправда, нібито через хворобу його не відвідала голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна.
- Однак політтехнолог Михайло Шейтельман в ексклюзивному коментарі 24 Каналу припустив, що може свідчити про суперечки щодо фінансової політики під час війни. Окрім того, рідкісна критика прозвучала навіть від комуністів у Держдумі: "Ні танки, ні снаряди не мають споживчої цінності: економіка їх виробляє, але населення не може їх споживати".