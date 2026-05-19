Що відомо про дефіцит робочої сили?

У Bloomberg Economics вважають, що настільки гострий дефіцит робочої сили може гальмувати економічний розвиток країни-агресорки протягом багатьох років. Серед причин називають старіння населення та війну проти України.

Проблему визнають самі росіяни. Ще у квітні голова центробанку Ельвіра Набіулліна зазначала, що сучасна Росія ніколи раніше не стикалася з таким гострим дефіцитом працівників.

Уже в середині травня віцепрем'єр-міністр Олександр Новак також наголошував – рівень зайнятості досяг пікових показників, а вільних трудових ресурсів практично не залишилося.

Росія входить до списку країн з найнижчим рівнем безробіття / Інфографіка Bloomberg

За оцінками ЗМІ, для відновлення балансу на ринку праці країні-агресорці наразі бракує близько 1,5 мільйона працівників. Бізнес-об'єднання очікують, що дефіцит кадрів зберігатиметься, зокрема Російський союз промисловців і підприємців прогнозує нестачу близько 3 мільйонів робітників до 2030 року.

Чому виникла така проблема?

У 2015 – 2022 роках кількість працездатних росіян зменшилася приблизно на 4,9 мільйона осіб. Причиною став насамперед демографічний спад 1990-х після краху СРСР, через який нині на ринок праці виходить менше молоді, аніж людей ідуть на пенсію.

У 2019 році ситуацію певною мірою намагалися пом'якшити підвищенням пенсійного віку. Однак це лише пришвидшило старіння робочої сили, через що Росія ризикує зіткнутися з новою хвилею кадрового дефіциту в майбутньому.

Ще більше все погіршилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну – рівень безробіття продовжив падати, а нестача працівників стала ще гострішою.

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, на війні Росія зазнала близько 1,2 мільйона втрат, зокрема до 325 тисяч загиблих станом на січень.

Точних даних про масштаби еміграції відтоді немає. Але за оцінкою демографа Ігоря Єфремова, через виїзд населення ринок праці втратив ще 300 – 400 тисяч людей. Щоправда, частково це могло компенсувати залучення 100 – 200 тисяч робітників з окупованих українських територій.

Окрім того, сама армія окупантів також "витягнула" з ринку приблизно 700 – 900 тисяч людей. Частина з них теоретично могла б повернутися до цивільної роботи після завершення бойових дій, однак багато мобілізованих або контрактників мали обмежений трудовий досвід ще до служби.

Що про це кажуть експерти?

Наприклад, у рекрутинговій компанії Get Experts наголошують, що дефіцит робочої сили в країні-агресорці є постійним. Гостру нестачу кадрів спостерігають у сферах ІТ, продажів та бухгалтерії, а також на технічних посадах. Водночас керівництво Superjob.ru вважає, що уряд повинен працювати над відновленням балансу в економіці, але наразі відбувається перетікання працівників на низькокваліфіковані робочі місця у сфері послуг.

Катерина Власова Економіст із питань країн Центральної та Східної Європи, а також Росії Надзвичайно низький рівень безробіття в Росії стає не перевагою, а економічним гальмом. Дефіцит робочої сили стримує виробництво в оборонному й цивільному секторах. Водночас зарплата зростає швидше, аніж продуктивність праці, що ускладнює боротьбу центробанку з інфляцією, яка може не досягнути цільового рівня вже 7 рік поспіль.

І хоча впродовж наступного десятиліття ситуація може дещо покращитися завдяки виходу на ринок праці більш численного покоління, цей ефект буде тимчасовим. Населення Росії продовжує старіти, а рівень народжуваності знову опустився до показників кінця 1990-х – початку 2000-х років.