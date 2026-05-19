Що відомо про дефіцит робочої сили?
У Bloomberg Economics вважають, що настільки гострий дефіцит робочої сили може гальмувати економічний розвиток країни-агресорки протягом багатьох років. Серед причин називають старіння населення та війну проти України.
Проблему визнають самі росіяни. Ще у квітні голова центробанку Ельвіра Набіулліна зазначала, що сучасна Росія ніколи раніше не стикалася з таким гострим дефіцитом працівників.
Уже в середині травня віцепрем'єр-міністр Олександр Новак також наголошував – рівень зайнятості досяг пікових показників, а вільних трудових ресурсів практично не залишилося.
Росія входить до списку країн з найнижчим рівнем безробіття / Інфографіка Bloomberg
За оцінками ЗМІ, для відновлення балансу на ринку праці країні-агресорці наразі бракує близько 1,5 мільйона працівників. Бізнес-об'єднання очікують, що дефіцит кадрів зберігатиметься, зокрема Російський союз промисловців і підприємців прогнозує нестачу близько 3 мільйонів робітників до 2030 року.
Чому виникла така проблема?
У 2015 – 2022 роках кількість працездатних росіян зменшилася приблизно на 4,9 мільйона осіб. Причиною став насамперед демографічний спад 1990-х після краху СРСР, через який нині на ринок праці виходить менше молоді, аніж людей ідуть на пенсію.
У 2019 році ситуацію певною мірою намагалися пом'якшити підвищенням пенсійного віку. Однак це лише пришвидшило старіння робочої сили, через що Росія ризикує зіткнутися з новою хвилею кадрового дефіциту в майбутньому.
Ще більше все погіршилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну – рівень безробіття продовжив падати, а нестача працівників стала ще гострішою.
За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, на війні Росія зазнала близько 1,2 мільйона втрат, зокрема до 325 тисяч загиблих станом на січень.
- Точних даних про масштаби еміграції відтоді немає. Але за оцінкою демографа Ігоря Єфремова, через виїзд населення ринок праці втратив ще 300 – 400 тисяч людей. Щоправда, частково це могло компенсувати залучення 100 – 200 тисяч робітників з окупованих українських територій.
- Окрім того, сама армія окупантів також "витягнула" з ринку приблизно 700 – 900 тисяч людей. Частина з них теоретично могла б повернутися до цивільної роботи після завершення бойових дій, однак багато мобілізованих або контрактників мали обмежений трудовий досвід ще до служби.
Що про це кажуть експерти?
Наприклад, у рекрутинговій компанії Get Experts наголошують, що дефіцит робочої сили в країні-агресорці є постійним. Гостру нестачу кадрів спостерігають у сферах ІТ, продажів та бухгалтерії, а також на технічних посадах. Водночас керівництво Superjob.ru вважає, що уряд повинен працювати над відновленням балансу в економіці, але наразі відбувається перетікання працівників на низькокваліфіковані робочі місця у сфері послуг.
Надзвичайно низький рівень безробіття в Росії стає не перевагою, а економічним гальмом. Дефіцит робочої сили стримує виробництво в оборонному й цивільному секторах. Водночас зарплата зростає швидше, аніж продуктивність праці, що ускладнює боротьбу центробанку з інфляцією, яка може не досягнути цільового рівня вже 7 рік поспіль.
І хоча впродовж наступного десятиліття ситуація може дещо покращитися завдяки виходу на ринок праці більш численного покоління, цей ефект буде тимчасовим. Населення Росії продовжує старіти, а рівень народжуваності знову опустився до показників кінця 1990-х – початку 2000-х років.