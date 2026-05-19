Что известно о дефиците рабочей силы?

У Bloomberg Economics считают, что столь острый дефицит рабочей силы может тормозить экономическое развитие страны-агрессора в течение многих лет. Среди причин называют старение населения и войну против Украины.

Смотрите также Москва "сдала" Китаю еще один важный сегмент энергетического рынка

Проблему признают сами россияне. Еще в апреле глава центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что современная Россия никогда ранее не сталкивалась с таким острым дефицитом работников.

Уже в середине мая вице-премьер-министр Александр Новак также заявлял – уровень занятости достиг пиковых показателей, а свободных трудовых ресурсов практически не осталось.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить



Россия входит в список стран с самым низким уровнем безработицы / Инфографика Bloomberg

По оценкам СМИ, для восстановления баланса на рынке труда стране-агрессору пока не хватает около 1,5 миллиона работников. Бизнес-объединения ожидают, что дефицит кадров будет сохраняться, частности Российский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует нехватку около 3 миллионов рабочих до 2030 года.

Почему возникла такая проблема?

В 2015 – 2022 годах количество трудоспособных россиян уменьшилось примерно на 4,9 миллиона человек. Причиной стал прежде всего демографический спад 1990-х после краха СССР, из-за которого сейчас на рынок труда выходит меньше молодежи, чем людей уходят на пенсию.

В 2019 году ситуацию в определенной степени пытались смягчить повышением пенсионного возраста. Однако это лишь ускорило старение рабочей силы, из-за чего Россия рискует столкнуться с новой волной кадрового дефицита в будущем.

Еще больше все ухудшилось после начала полномасштабного вторжения в Украину – уровень безработицы продолжил падать, а нехватка работников стала еще острее.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, на войне Россия понесла около 1,2 миллиона потерь, в частности до 325 тысяч погибших по состоянию на январь.

Точных данных о масштабах эмиграции с тех пор нет. Но по оценке демографа Игоря Ефремова, из-за выезда населения рынок труда потерял еще 300 – 400 тысяч человек. Правда, частично это могло компенсировать привлечение 100 – 200 тысяч рабочих с оккупированных украинских территорий.

Кроме того, сама армия оккупантов также "вытащила" с рынка примерно 700 – 900 тысяч человек. Часть из них теоретически могла бы вернуться к гражданской работе после завершения боевых действий, однако многие мобилизованные или контрактники имели ограниченный трудовой опыт еще до службы.

Что об этом говорят эксперты?

Например, в рекрутинговой компании Get Experts отмечают, что дефицит рабочей силы в стране-агрессоре является постоянным. Острую нехватку кадров наблюдают в сферах ИТ, продаж и бухгалтерии, а также на технических должностях. В то же время руководство Superjob.ru считает, что правительство должно работать над восстановлением баланса в экономике, но пока происходит переток работников на низкоквалифицированные рабочие места в сфере услуг.

Екатерина Власова Экономист по вопросам стран Центральной и Восточной Европы, а также России Чрезвычайно низкий уровень безработицы в России становится не преимуществом, а экономическим тормозом. Дефицит рабочей силы сдерживает производство в оборонном и гражданском секторах. В то же время зарплата растет быстрее, чем производительность труда, что затрудняет борьбу центробанка с инфляцией, которая может не достичь целевого уровня уже 7 год подряд.

И хотя в течение следующего десятилетия ситуация может несколько улучшиться благодаря выходу на рынок труда более многочисленного поколения, этот эффект будет временным. Население России продолжает стареть, а уровень рождаемости снова опустился до показателей конца 1990-х – начала 2000-х годов.