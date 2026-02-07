Рынок труда в Украине переживает серьезный кризис – вакансий больше, чем людей, которые могут их заполнить. Дефицит кадров стал ключевым трендом 2025 – 2026 годов. Наибольшие трудности в таких сферах: рабочие специальности, транспорт, медицина, строительство.

Кроме того, ко всему этому добавляются и другие проблемы, связанные с выездом молодых мужчин за границу, а также демографические тренды, усиливающие нехватку кадров.

24 Канал узнал, какие сейчас основные факторы дефицита кадров, в каких профессиях не хватает работников и как можно исправить ситуацию для привлечения все больше работников.

Есть ли на украинском рынке дефицит кадров?

Данные НБУ свидетельствуют, что индекс деловой активности (ИОДА) в декабре 2025 года составил 49,2 по сравнению с показателем в 49,4 в ноябре того же года. В то же время по сравнению с показателем в декабре 2024 года в 45,9 – существенно выше.

Читайте также Amazon увольняет 16 тысяч работников: компания делает ставку на искусственный интеллект

Таким образом к факторам, которые сдерживают экономическую активность бизнеса в Украине, кроме дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью, длительные отключения света, рост расходов и т.д., есть еще и дефицит квалифицированных кадров.

Что означает показатель ИОДА: по этой шкале, если показатель выше 50, то это сигнализирует ожидаемый рост, а если ниже 50 – ожидаемое сокращение.

В комментарии для 24 Канала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко рассказала, что причины дефицита работников на рынке труда различаются в зависимости от сферы бизнеса

Среди этих причин есть как война и мобилизация, так и внешняя миграция. Также влияют демографические изменения, ведь война ускорила эти процессы, особенно среди трудоспособного населения.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Стоит обратить внимание и на причину, которая связана со структурным несоответствием навыков. То есть соискатели часто не обладают теми навыками, которые нужны работодателям. Это усиливает "разрыв предложения и спроса" на рынке труда.

В Work.ua на запрос 24 Канала также отметили, что среди 3-х главных причин дефицита кадров является война, демографическое старение и безработица.

Отток рабочей силы из-за войны

Ключевой причиной дефицита работников остается резкое сокращение численности рабочей силы в результате полномасштабной войны.

По данным ООН, за рубежом находится около 5,3 миллиона украинцев, значительная часть которых это люди трудоспособного возраста.

Дополнительно примерно 700 тысяч человек мобилизованы в Силы обороны, еще часть населения остается на временно оккупированных территориях.

Также дополнительное давление на рынок труда создали новые правила выезда мужчин до 22 лет,

– добавляют в компании.

Демографическое старение специалистов в дефицитных профессиях

Важную роль играет старение кадров в ключевых для экономики профессиях и медленный приток молодых специалистов. Наиболее дефицитными остаются рабочие специальности, производство, транспорт, логистика и медицина, и этот перечень почти не меняется.

В этих сферах значительную долю работников составляют люди старше 55 лет, которые в ближайшие годы будут выходить на пенсию. В то же время молодежь системно не выбирает эти профессии и предпочитает перенасыщенные специальности, что создает провал в смене поколений.

Структурная безработица

В Украине одновременно сосуществуют дефицит кадров и трудности с трудоустройством для части соискателей, что объясняется явлением структурной безработицы.

Релокация бизнеса в западные области не сопровождалась релокацией соответствующих специалистов. Значительная часть людей, которые переехали с востока и центра страны имеет опыт в промышленности и производстве, тогда как бизнес в западных регионах активно развивается в сфере сервиса, пищевого производства и туризма,

– объясняют в Work.ua.

Напоминаем! В начале года 2025 года во время интервью "РБК-Украина" директор Службы занятости Украины, Юлия Жовтяк, сообщила, что если в начале полномасштабного вторжения в 2022 году была нехватка вакансий, то на сегодня уже наблюдается дефицит кадров.

В каких регионах хуже всего ситуация с кадрами?

В Work.ua заявляют, что сейчас ситуация с дефицитом кадров сложная во всех регионах, однако, конечно, есть регионы, где с этим тяжелее всего.

В январе самая низкая конкуренция соискателей на вакансию была зафиксирована в Херсонской, Сумской, Черниговской и Закарпатской областях.

Гаврюшенко же выделяет восток и юг страны, а также малые города и села. Например, Донецкая, Луганская области, части Запорожской и Херсонской областей понесла существенные потери рабочих мест из-за боевых действий и оккупации экономики.

В сельской местности, особенно там, где линия фронта близко или где население сократилось, острый дефицит труда ощущается сильнее. Хотя если в районе присутствуют общины и крупные компании или производства – они удерживают персонал в сельской местности и поддерживают общины,

- отметила эксперт.

Относительно лучшая ситуация в крупных городах, например Львов, Харьков, Днепр и Киев, где рынок труда активнее.

Впрочем Гаврюшенко добавляет, что несмотря на это, в городах фиксируются еще и значительные потребности, особенно в технических специалистах, водителях, ИТ и сервисных профессиях.

Заметьте! В августе 2025 года в Киеве на одного соискателя работы приходилось 24 вакансии, свидетельствуют данные Госслужбы занятости. Тогда в разрезе городов и регионов это был самый высокий показатель.

Какие сейчас тенденции в выборе кандидатов?

В исследовании от OLX Работа отмечают, что из-за кадрового кризиса в 2025 году работодатели активизировали найм лиц старшего возраста, а также лиц со статусом УБД и с инвалидностью.

Кроме того, по словам эксперта по трудоустройству Валентины Гаврюшенко, одним из методов преодоления дефицита кадров для работодателей стало привлечение женщин к профессиям, которые стереотипно считаются "мужскими".

Например, женщины становятся водителями троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости в 2025 году, десятки тысяч женщин начали работать в позициях, которые ранее считались исключительно "мужскими",

– добавляет Гаврюшенко.

Зато в Work.ua отмечают, что несмотря на то, что массового характера трудоустройства женщин по профессиям, которые считаются "мужскими", нет, но в будущем спрос на них может возрасти.

Госслужба заявляет, что 763 женщины в Украине учатся или уже научились "мужским" профессиям.

Также растет участие женщин в ІТ-направлениях, прежде всего в разработке программного обеспечения, тестировании и кибербезопасности.

Еще замечаем расширение присутствия женщин в военной и правоохранительной сферах: они все чаще занимают не только административные или вспомогательные должности, но и технические и управленческие роли,

– говорят в Work.ua.

В каких профессиях больше всего не хватает работников и меняются ли зарплаты?

К таким секторам Валентина Гаврюшенко относит логистику и транспорт, в том числе водители, также строительство, технические специальности, машиностроение и металлургия.

Сейчас из-за высокого спроса на рабочих и ограниченного предложения зарплаты растут по всей Украине, особенно в сферах с острой нехваткой персонала,

– говорит эксперт.

Поэтому многие компании повысили ставки на 10 – 20 % в 2025 году, чтобы привлечь работников.

В Work.ua проанализировали, что острый дефицит кадров стабильно сохраняется в категориях: охрана, рабочие специальности, строительство, медицина, транспорт и тому подобное.

В критически важных отраслях (производстве, транспорте и рабочих профессиях) доминируют работники в возрасте 55+, которые будут выходить с рынка труда в ближайшие годы. В то же время молодежь системно не заходит в эти профессии,

– добавляют там.

Дефицит кадров непосредственно влияет как на уровень зарплат, так и на условия труда.

В 2025 году средняя зарплата в Украине выросла на 20% до 27 500 гривен, и одним из ключевых факторов этого роста на уровне с инфляцией является именно нехватка работников.

Быстрее всего зарплаты росли в отраслях с хроническим дефицитом, а именно: рабочие специальности и производство имели рост заработной платы на 25%, логистика, склад, ВЭД – 22%, строительство и архитектура – 21%.

Что делать, чтобы стабилизировать рынок труда?

В Work.ua отмечают, что одним из самых эффективных инструментов остается профессиональная переквалификация, ориентированная на дефицитные специальности.

Кроме того, компании более активно нанимают людей без опыта, чтобы закрыть кадровый дефицит: если в 2023 году вакансии без опыта составляли 36%, то в 2025 году их доля выросла до 47% – почти половина всех вакансий.

Стоит обратить внимание и на потребность удержания работников, ведь только повышение зарплат уже не является достаточным конкурентным фактором.

В частности, спрос на дистанционный формат работы значительно превышает предложение: около трети всех отзывов приходится на удаленные вакансии, тогда как доля таких предложений составляет лишь 6 – 7%,

– говорят в компании.

На будущее оценки экспертов свидетельствуют, что после завершения войны Украина не сможет поддерживать экономическую активность без привлечения иностранной рабочей силы. Такие работники должны заполнить пробелы в отраслях с хроническим дефицитом кадров.

А по мнению Валентины Гаврюшенко, стабилизация рынка труда невозможна без государственного участия.