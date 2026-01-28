Что известно о масштабных сокращениях в Amazon?

Электронное письмо касается увольнения ряда сотрудников в США, Канаде и Коста-Рике в рамках усилий по "укреплению компании", пишет BBC.

Смотрите также Amazon показала новый ИИ-чип и намекнула на кое-что интересное в сотрудничестве с Nvidia

Сообщение, очевидно, было распространено ошибочно, поскольку его быстро отменили. Однако увольнение 16 000 человек Amazon все же подтвердил. Это делают в рамках плана "ликвидации бюрократии" в фирме.

Сейчас в Amazon работает около 1,5 миллиона человек по всему миру, из которых около 350 000 работают на корпоративных должностях. Компания не сообщила, где именно произойдут последние потери рабочих мест или какие страны пострадают.

К слову, последние сокращения знаменуют собой второй крупный раунд увольнений, пишет Reuters.

Это происходит через три месяца после того, как Amazon сократил 14 000 рабочих мест в октябре, заявив тогда, что виноваты искусственный интеллект и опасения относительно изменения корпоративной культуры.

Рост использования инструментов искусственного интеллекта будет означать большую автоматизацию обязанностей, что приведет к сокращению рабочих мест в корпорациях.

Новости мировых компаний