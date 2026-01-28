Сколько Boeing заработал за год?
Компания отчиталась о втором подряд квартале с рекордной выручкой, пишет FT.
Годовой доход за 2025 год в размере 89,5 миллиардов долларов свидетельствует о росте на 35% по сравнению с предыдущим годом, когда группа боролась с последствиями разрушительной забастовки работников и взрыва дверной панели самолета Alaska Airlines во время полета.
Продажа коммерческих авиалайнеров Boeing увеличил доход в четвертом квартале почти на 140% до 11,4 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом после того, как Федеральное управление гражданской авиации США повысило ограничения производства.
Чистая прибыль компании за последний квартал 2025 года в размере 8,22 миллиардов долларов была увеличена благодаря продаже активов ее подразделения цифровой авиации группе прямых инвестиций Thoma Bravo.
Ранее Boeing сообщал, что после отмены и переоборудования получил 1 075 валовых заказов в 2025 году, что впервые за это десятилетие превышает объем заказов европейского конкурента Airbus.
Оборонный и космический бизнес также зафиксировал рост доходов в четвертом квартале на 37% до 7,4 миллиардов долларов в годовом исчислении.
