Об авиакатастрофе сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA).

Какие детали авиакатастрофы в США 25 января?

В управлении сообщили, что самолет Bombardier Challenger 600 разбился во время взлета из международного аэропорта Бангор в штате Мэн около 19:45 по местному времени в воскресенье, 25 января.

На борту бизнес-джета повышенной комфортности находилось восемь человек. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный комитет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование. В FAA отметили, что информация является предварительной и может быть изменена со временем.

В комментарии CNN аэропорт заявил, что закрывается. Другой информированный источник сказал, что степень травм всех восьми человек еще не известна.

Что известно о снежном шторме в США?