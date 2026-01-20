Что произошло с британским механиком в небе?

Эта история произошла 22 июля 1966 года на авиабазе Королевских воздушных сил Великобритании в Линехеме. 39-летний Уолтер Холден работал инженером в подразделении технического обслуживания самолетов. В тот день ему поручили проверить истребитель English Electric Lightning XM135, который имел проблему с питанием приборной панели во время взлета, пишет 24 Канал со ссылкой на Supercar Blondie.

Самолет мог развивать скорость более двух махов, что делало его даже быстрее легендарного Concorde. Для решения технической проблемы команда решила провести серию наземных тестов, которые требовали присутствия пилота в кабине.

Таффи имел лишь формальный опыт пилотирования – он проходил подготовку на самолетах времен Второй мировой войны, но ни разу не управлял реактивным истребителем. Поскольку тесты предусматривали только движение по земле без взлета, мужчина сел за штурвал без шлема, а кресло катапультации было выключено. Самолет также не имел радиосвязи.

Задача казалась простой: включить двигатель в режим взлета, отпустить тормоза, проехать около 50 метров, снова затормозить и выключить мотор. Первые несколько попыток прошли успешно, но во время следующего захода Таффи случайно активировал форсажную камеру, которая резко ускорила самолет.



Истребитель Lightning XM135. Именно на таком Уолтер Холден совершил неожиданный полет / Фото Стива Райла

Истребитель помчался по взлетной полосе на огромной скорости. Механик едва избежал столкновения с топливозаправщиком и транспортным самолетом RAF. Впереди оставалось все меньше пространства, а за пределами взлетной полосы располагалась деревня. Понимая, что остановить машину невозможно, Таффи принял единственное возможное решение – поднять самолет в воздух.

Чем все закончилось?

Оказавшись в небе, мужчина сумел выключить форсирование. Однако ситуация оставалась критической: без радио он не мог попросить помощи, а выключенное кресло катапультации лишало возможности спастись в случае аварии. Единственным шансом на спасение была самостоятельная посадка.

Первые две попытки приземлиться оказались неудачными из-за чрезмерной скорости и неправильной высоты. Лишь с третьей попытки Таффи удалось благополучно посадить истребитель. В общем полет длился около 12 минут, которые, наверняка, показались ему вечностью.

После инцидента Уолтер Холден, который умер в 2016 году, стал неожиданной знаменитостью – о нем писали газеты и показывали в новостях. Истребитель English Electric Lightning XM135 сейчас экспонируется в Имперском военном музее в Дексфорде, где его можно увидеть до сих пор.

