Що сталося з британським механіком у небі?

Ця історія сталася 22 липня 1966 року на авіабазі Королівських повітряних сил Великої Британії в Лінехемі. 39-річний Волтер Холден працював інженером у підрозділі технічного обслуговування літаків. Того дня йому доручили перевірити винищувач English Electric Lightning XM135, який мав проблему з живленням приладової панелі під час зльоту, пише 24 Канал з посиланням на Supercar Blondie.

Літак міг розвивати швидкість понад два махи, що робило його навіть швидшим за легендарний Concorde. Для вирішення технічної проблеми команда вирішила провести серію наземних тестів, які вимагали присутності пілота в кабіні.

Таффі мав лише формальний досвід пілотування – він проходив підготовку на літаках часів Другої світової війни, але жодного разу не керував реактивним винищувачем. Оскільки тести передбачали лише рух по землі без зльоту, чоловік сів за штурвал без шолома, а крісло катапультації було вимкнено. Літак також не мав радіозв'язку.

Завдання здавалося простим: увімкнути двигун у режим зльоту, відпустити гальма, проїхати близько 50 метрів, знову загальмувати та вимкнути мотор. Перші кілька спроб пройшли успішно, але під час наступного заходу Таффі випадково активував форсажну камеру, яка різко прискорила літак.



Винищувач Lightning XM135. Саме на такому Волтер Холден здійснив неочікуваний політ / Фото Стіва Райла

Винищувач помчав злітною смугою на величезній швидкості. Механік ледве уникнув зіткнення з паливозаправником та транспортним літаком RAF. Попереду залишалося все менше простору, а за межами злітної смуги розташовувалося село. Розуміючи, що зупинити машину неможливо, Таффі прийняв єдине можливе рішення – підняти літак у повітря.

Чим усе скінчилося?

Опинившись у небі, чоловік зумів вимкнути форсування. Проте ситуація залишалася критичною: без радіо він не міг попросити допомоги, а вимкнене крісло катапультації позбавляло можливості врятуватися в разі аварії. Єдиним шансом на порятунок була самостійна посадка.

Перші дві спроби приземлитися виявилися невдалими через надмірну швидкість та неправильну висоту. Лише з третьої спроби Таффі вдалося благополучно посадити винищувач. Загалом політ тривав близько 12 хвилин, які, напевно, здалися йому вічністю.

Після інциденту Волтер Холден, який помер у 2016 році, став несподіваною знаменитістю – про нього писали газети й показували у новинах. Винищувач English Electric Lightning XM135 нині експонується в Імперському військовому музеї в Дексфорді, де його можна побачити й досі.

Що відомо про літак Lightning XM135?