Двох членів екіпажу вдалося врятувати під час складної операції за участю безпілотних систем ВМС США. Про це пише CNN.

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Що відомо про інцидент?

За інформацією американських посадовців, 8 червня гелікоптер був втрачений після зіткнення з іранським безпілотником. Двоє чиновників США повідомили, що Apache фактично був збитий дроном, тоді як джерело, знайоме з перебігом розслідування, уточнило, що йдеться про безпілотник типу "Шахед".

Водночас американські військові поки не мають остаточних висновків щодо обставин інциденту. Один із представників оборонного відомства наголосив, що наразі невідомо, чи був удар по гелікоптеру навмисним, чи зіткнення сталося випадково.

У Центральному командуванні США підтвердили, що двох військовослужбовців вдалося оперативно евакуювати. За офіційною інформацією, рятувальна операція тривала близько двох годин.

Особливістю цієї операції стало використання безпілотних морських платформ. Речник Центрального командування капітан Тімоті Хокінс повідомив, що екіпаж спочатку був підібраний безпілотним надводним судном ВМС США, після чого військових транспортували до безпечної точки для подальшої евакуації гелікоптером.

Йдеться про безпілотний катер Corsair, який входить до складу Оперативної групи 59 ВМС США. Підрозділ був створений у 2021 році для активного використання автономних надводних суден та безпілотних систем у регіоні Близького Сходу. Наприкінці березня ВМС США розпочали розгортання нових платформ Corsair у зоні відповідальності Центрального командування.

Втрата Apache стала першою підтвердженою втратою такого типу гелікоптера від початку нинішнього конфлікту між США та Іраном. Інцидент стався на тлі нового загострення ситуації в регіоні після взаємних ударів між Іраном та Ізраїлем, які відбулися минулими вихідними.

Що ще відомо про американський гелікоптер?

Гелікоптери AH-64 Apache вважаються одними з ключових ударних платформ американської армії. Вони використовуються для нанесення високоточних ударів, безпосередньої підтримки наземних сил, а також виконання розвідувальних місій.

Раніше такі машини вже залучалися до операцій проти іранських швидкісних катерів у районі Перської затоки.

На тлі війни з Іраном американські збройні сили вже зазнали значних втрат авіаційної техніки. Згідно з даними Дослідницької служби Конгресу США, від початку бойових дій наприкінці лютого американські військові втратили щонайменше 5 винищувачів, 7 літаків-заправників KC-135 Stratotanker, пошуково-рятувальний гелікоптер та понад 20 безпілотників.

Одним із найгучніших епізодів стала аварія винищувача F-15E Strike Eagle на території Ірану на початку квітня. Тоді американські військові провели масштабну секретну рятувальну операцію із залученням сил спеціальних операцій та розвідувальних структур. Для уникнення потрапляння техніки до рук противника США були змушені знищити два власні спеціалізовані літаки на іранській території.

Крім того, у березні на заході Іраку розбився літак-заправник KC-135 Stratotanker, внаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу. Також кілька американських винищувачів були помилково збиті союзними системами протиповітряної оборони, хоча їхнім пілотам вдалося катапультуватися та вижити.