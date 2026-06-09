Про це повідомляє CNN.

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Чи є прогрес у переговорах США та Ірану?

За словами Дональда Трампа, переговори з Іраном тривають – Тегеран нібито готовий піти на значні поступки, йдеться навіть про відмову від ядерної зброї.

Я думаю, що ми виграємо цю битву, але ви дійсно виграєте її протягом наступних двох тижнів, коли ми оголосимо повну перемогу. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть,

– сказав президент США.

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Як зазначають у CNN, подібні заяви про "два тижні" вже звучали раніше. Зокрема, після оголошеного 7 квітня перемир'я з Іраном передбачалося, що воно триватиме два тижні, поки сторони узгоджуватимуть остаточну угоду щодо завершення війни.

На запитання в інтерв'ю Meet the Press, чому Іран досі не погодився на угоду, Трамп відповів, що це пов'язано з позицією Тегерана.

Тому що вони сильні. Вони пишаються собою. Є речі, про які вони ніколи не думали, що зроблять, але які їм доведеться зробити. У них немає вибору. І це займає трохи часу,

– пояснив американський лідер.

До слова, журналісти CNN також підрахували, що Дональд Трамп 37 разів заявляв, що угода з Іраном щодо закінчення війни "вже близько".

За словами аналітиків, президент продовжує це повторювати, або тому що він перебуває в ілюзії, намагаючись заспокоїти фінансові ринки, або тому що вважає, що може змусити це статися "силою волі".