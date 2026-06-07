Перебіг війни в Ірані Дональд Трамп прокоментував в інтерв'ю "Meet The Press" для NBC.

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Як Трамп прокоментував свою обіцянку відмовитися від воєн у світі?

За словами американського лідера, він ніколи не давав гарантій, що Сполучені Штати повністю уникатимуть воєнних дій. Трамп заявив, що ідея про "відсутність війн" не була його зобов'язанням, і наголосив на важливості сильної армії США.

Він підкреслив, що нинішній конфлікт із Іраном не є "безкінечною війною", оскільки, за його словами, триває лише кілька місяців.

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Під час розмови президент також захищав військову присутність США на Близькому Сході, заявивши, що утримання близько 50 тисяч американських військових є виправданим і не створює надмірних витрат. Він додав, що передчасне виведення військ було б недоцільним.

Окремо Трамп згадав про переговори з Іраном, назвавши іранських представників "раціональними" та "розумними", однак не дав чіткої відповіді щодо перспектив завершення конфлікту. Також він не уточнив, як саме США планують діяти щодо збагаченого урану, який, за його словами, залишається під контролем Ірану.

Президент висловив невдоволення критикою щодо затягування війни та порівняв її з іншими тривалими конфліктами, зокрема у В'єтнамі. Він заявив, що "загроза поступово зменшується", і висловив впевненість, що ситуація незабаром буде врегульована.

Політика Трампа щодо війни в Україні також змінилася

Нагадаємо, що політика Білого дому також змінилася і стосовно війни в Україні. Політтехнолог Михайло Шейтельман для 24 Каналу заявив, що ситуація змінилася приблизно місяць тому, що проявилося у скороченні прямих контактів між Києвом і Вашингтоном.

Зокрема, остання зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбулася у грудні 2025 року, після чого були лише окремі тристоронні переговори в Саудівській Аравії в лютому. У березні, квітні та травні повноцінних перемовин між сторонами не відбувалося.

Шейтельман припустив, що це частково пов'язано з фокусом США на війні в Ірані, хоча за потреби контакти могли б продовжуватися і в європейському форматі. Він також зазначив, що в американській адміністрації посилився вплив держсекретаря Марко Рубіо, тоді як роль спецпосланця Віткоффа суттєво зменшилася, і саме Рубіо дедалі більше визначає зовнішньополітичні процеси, зокрема щодо України.