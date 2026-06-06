Політтехнолог Михайло Шейтельман озвучив 24 Каналу думку, що в Білого Дому змінилась політика щодо України. І сталась вона ще приблизно місяць тому.

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Шейтельман розповів, що Зеленський і Трамп востаннє зустрічались у грудні 2025 року. Потім були тристоронні зустрічі в Саудівській Аравії в лютому. Після того ніяких зустрічей українців із американцями не було. У березні, квітні та травні жодних перемовин не було. Спочатку через війну в Ірані. Утім при бажанні американці могли зустрічатись із українцями в Європі.

На мій погляд, Рубіо багато в чому "забрав владу". З моменту початку війни в Ірані від Віткоффа пролунало тільки кілька висловлювань щодо всього в принципі. І більше його немає. Особливо це стало очевидно, коли від Віткоффа відмовився Іран. Він бреше Трампу, перекручує слова, про що прямим текстом сказала іранська делегація,

– зазначив політтехнолог.

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Він продовжив, що Віткофф фактично призвів до війни з Іраном, тож його "очки" повністю втрачені. На перший план вийшов Рубіо, який до цього був у затінку. Він дав усім помилитись. Одного разу він приїжджав у Женеву на перемовини. Однак тоді Віткофф перехопив ініціативу. Він випередив Рубіо й першим зустрівся з українською делегацією.

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Як Рубіо став "головним"?

За словами політтехнолога, Рубіо не став воювати в лоб проти Віткоффа, бо він мудра людина. Він дозволив усім помилитися, й дозволив Трампу отримати всі травми. Він багато разів випускував попереду себе Венса. Тепер і Венса ніде не видно, ніби не існує ніякого Венса. Тепер у їхній політиці є тільки Рубіо, який забрав на себе "владу" в Білому Домі.

"Я зараз не кажу, що всю державну владу, але ініціативу по всіх міжнародних справах, як йому й належить він забрав на себе. Це і є політика Рубіо. Раніше він, як луна, все повторював за Трампом. Тепер же він говорить те, що вважає за потрібне. А це – розчавити Росію, допомогти Україні, про що він і Гегсет говорили раніше", – зауважив Шейтельман.

Він додав, що це головне на повістці Рубіо. Тому так "штирить" Лаврова, бо він думав, що прийде м'якотілий Трамп і буде далі робити реверанси Росії. Однак усе, кіно для росіян закінчилось.

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