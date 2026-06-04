Про це Трамп сказав під час розмови із журналістами в четвер, 4 червня.

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Що Трамп каже про допомогу Україні?

Дональд Трамп заявив, що Україна отримала значний обсяг американської військової допомоги, і без неї, за його словами, країна не змогла б зараз продовжувати бойові дії.

Він наголосив, що Вашингтон передав Києву озброєння та техніку на сотні мільярдів доларів.

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Але вони б не протрималися (без допомоги, – 24 Канал), вони б не протрималися й одного чи двох днів. Вони б не змогли цього зробити,

– додав американський лідер.

Він також згадав про протитанкові ракети, які відіграли важливу роль під час боїв на початку російського вторгнення – російська техніка застрягала в багнюці та фактично ставала мішенню.

І це було надано вашим покірним слугою. Вони сказали: Обама дав простирадла, а Трамп – один із найруйнівніших видів зброї,

– підкреслив політик.

Довідка. Йдеться про протитанкову систему Javelin, яка призначена для знищення бронетехніки, захищених об'єктів, типу бункерів, ДОТів, ДЗОТів, а також малошвидкісних цілей з низьким польотом – вертольотів, БпЛА.

До слова, під час розмови з журналістами Дональд Трамп також відреагував на відкритий лист, який Володимир Зеленський написав до Володимира Путіна. Він зазначив, що "було б чудово", якби лідери України та Росії зустрілися разом наживо.

Також Трамп заявив, що очікує від обох країн готовності до певних компромісів і висловив переконання, що сторони зрештою "це зроблять".