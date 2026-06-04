Об этом Трамп сказал во время разговора с журналистами в четверг, 4 июня.

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Что Трамп говорит о помощи Украине?

Дональд Трамп заявил, что Украина получила значительный объем американской военной помощи, и без нее, по его словам, страна не смогла бы сейчас продолжать боевые действия.

Он подчеркнул, что Вашингтон передал Киеву вооружение и технику на сотни миллиардов долларов.

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Но они бы не продержались (без помощи, – 24 Канал), они бы не продержались и одного или двух дней. Они бы не смогли этого сделать,

– добавил американский лидер.

Он также вспомнил о противотанковых ракетах, которые сыграли важную роль во время боев в начале российского вторжения – российская техника застревала в грязи и фактически становилась мишенью.

И это было предоставлено вашим покорным слугой. Они сказали: Обама дал простыни, а Трамп – один из самых разрушительных видов оружия,

– подчеркнул политик.

Справка. Речь идет о противотанковой системе Javelin, которая предназначена для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, типа бункеров, ДОТов, ДЗОТов, а также малоскоростных целей с низким полетом – вертолетов, БпЛА.

К слову, во время разговора с журналистами Дональд Трамп также отреагировал на открытое письмо, которое Владимир Зеленский написал Владимиру Путину. Он отметил, что "было бы замечательно", если бы лидеры Украины и России встретились вместе вживую.

Также Трамп заявил, что ожидает от обеих стран готовности к определенным компромиссам и выразил убеждение, что стороны в конце концов "это сделают".