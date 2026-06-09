Він написав, що отримав повідомлення від американських військових про інцидент, який стався минулої ночі, 8 червня.

Цікаво США оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів, – Трамп

Як Трамп прокоментував збиття гелікоптера?

За словами американського лідера, йдеться про один із високотехнологічних вертольотів Apache, який виконував патрулювання над Ормузькою протокою.

Трамп уточнив, що на борту перебували двоє пілотів – обидва залишилися неушкодженими та перебувають у безпеці.

США повинні відповісти на цю атаку,

– наголосив він.

Довідка. AH-64 – це двоекіпажний ударний вертоліт, який не лише неймовірно швидкий, але й є одним з небагатьох гвинтокрилів, здатних стріляти ракетами класу "повітря-повітря". Окрім ракет Stinger, він також оснащений 30-міліметровою ланцюговою гарматою з боєкомплектом 1200 пострілів.

Важливо й те, що це перша втрата такого типу техніки з початку війни на Близькому Сході.