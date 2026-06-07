В Єрусалимі заявили, що удар став відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю. Про це пише Reuters.

Дивіться також Близький Схід тріщить по швах, а угода з Іраном цього не зупинить

Що відомо про атаку по Бейруту?

Ізраїльські військові 7 червня завдали удару по інфраструктурі угруповання "Хезболла" у південному передмісті Бейрута Дахія. Атака стала першою по цьому району після набуття чинності угоди про припинення вогню, яку сторони уклали 16 квітня.

У південних передмістях Бейрута загинули двоє людей та щонайменше 11 отримали поранення. За даними NNA, удари були спрямовані на дві квартири в оплоті "Хезболли".

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Атака по Лівану: дивіться відео

Попри перемир'я, бойові дії повністю не припинилися, а ізраїльська армія продовжує заявляти про необхідність знищення військової інфраструктури угруповання поблизу своїх кордонів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони країни заявили, що удар по Дахії був санкціонований у відповідь на ракетний обстріл північних районів Ізраїлю. Раніше ізраїльські військові повідомили про перехоплення двох снарядів, які були випущені з території Лівану у напрямку населених пунктів Їфтах і Рамот-Нафталі. Водночас "Хезболла" не брала на себе відповідальність за запуск ракет.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю оприлюднила попередження про евакуацію для мешканців міста Тір на півдні Лівану та прилеглих районів. Такі повідомлення зазвичай передують новим авіаударам по об'єктах, які ізраїльська сторона вважає пов'язаними з діяльністю "Хезболли".

Угруповання раніше відкинуло пропозиції щодо роззброєння в межах домовленостей про припинення вогню. Представники "Хезболли" заявляли, що спершу Ізраїль має припинити свої атаки та вивести війська з південних районів Лівану.

На тлі нового загострення тривають дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації. За даними міжнародних медіа, Іран пов'язує подальші переговори зі Сполученими Штатами із дотриманням режиму припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою". Також стало відомо, що Ізраїль заздалегідь поінформував Сполучені Штати про підготовку ударів по Бейруту.

Що відомо про перемир'я Ізраїлю та Ірану?

4 червня Ізраїль та Ліван домовилися про повне припинення вогню під час тристоронньої зустрічі за участю представників США. Домовленості були досягнуті після багатогодинних переговорів, які тривали понад дев'ять годин.

Учасники зустрічі підтвердили відсутність ворожих намірів один щодо одного та висловили готовність продовжити дипломатичні контакти. У спільній заяві зазначається, що сторони мають намір відновити дипломатію для досягнення "всеосяжної угоди", яка дозволить забезпечити стабільність у регіоні.

Переговори відбулися на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Незадовго до досягнення домовленостей прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пригрозив завдати ударів по території Лівану. За оцінками медіа, такий сценарій міг поставити під загрозу подальші переговори між США та Іраном.

Водночас ізраїльська сторона наголосила, що довгострокова безпека країни залежить від усунення військової інфраструктури "Хезболли" на території Лівану.