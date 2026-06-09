Про це повідомила газета The New York Time.

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Видання пише, що американські сили використовують гелікоптери такого типу для боротьби із малими човнами та дронами в протоці, яку раніше закрив Іран.

Зауважимо, що Apache розбився всього за декілька днів після того, як Іран та Ізраїль знову завдали взаємних ударів.

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Водночас ЗМІ не уточнюють, чи американський гелікоптер уразили іранські сили, чи він впав через технічну несправність. Втім, відомо, що обох членів екіпажу вдалося врятувати.

Втрати американських сил на Близькому Сході

З початку військової операції на Близькому Сході "Епічна лють" Штати втратили декілька літаків. Зокрема ідеться про літак-невидимку F-35 – тоді винищував був змушений здійснити екстрену посадку. Також американські сили втратили три винищувачі F-15 над Кувейтом.

29 березня стало відомо про знищення іранськими силами літака стратегічної авіації США E-3 Sentry AWACS на авіабазі в Саудівській Аравії.

У квітні Штати втратили іще один винищувач F-15 – прямо над територією Ірану. Тоді іранська влада оголосила нагороду в 10 мільярдів томанів тому, хто знайде пілота винищувача.

Зауважимо, що станом на квітень на Близькому Сході загинули 13 американських військових, ще 365 отримали поранення.