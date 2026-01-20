Яке рішення пропонує Max Space?

Наприкінці цього десятиліття NASA планує вивести з експлуатації Міжнародну космічну станцію. Замість будівництва нової державної станції від імені NASA агентство робить ставку на комерційну модель – купівлю послуг у приватних операторів. Це дозволяє зосередити ресурси на далеких цілях, зокрема програмі Artemis, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceExplored.

На цьому тлі з’являються компанії, які пропонують радикально інший підхід до орбітальної інфраструктури. Одна з них – Max Space, стартап із Флориди, що працює неподалік Kennedy Space Center. Його ключова ідея – великі розширювані житлові модулі, фактично надувні, які запускаються компактними, а вже на орбіті розгортаються до значно більшого об’єму.

Флагманський проєкт компанії має назву Thunderbird. Його задум принципово відрізняється від архітектури МКС, яка збиралася десятиліттями за допомогою десятків запусків окремих модулів. Thunderbird планують виводити на орбіту за один запуск, після чого модуль розширюється та перетворюється на повноцінне герметичне середовище для наукових експериментів, виробництва в мікрогравітації, тривалих пілотованих місій і навіть комерційного використання.



Концепція внутрішнього планування станції Thunderbird у вигляді розрізу / Фото Max Space

Технологічна база для цього підходу не виникла з нуля. NASA вже тестувало надувні модулі на орбіті, довівши, що багатошарові тканинні конструкції здатні ефективно захищати екіпаж від мікрометеоритів, радіації та втрати тиску.

Max Space хоче масштабувати цей досвід і створити не допоміжний елемент станції, а автономний орбітальний об’єкт. У разі успіху це може суттєво знизити вартість підтримки постійної присутності людини на орбіті.



Чи далеко до запуску?

Поки що компанія перебуває на ранньому етапі розвитку. Вона співпрацює з NASA в межах угод Space Act, які передбачають технічну взаємодію без жорстких контрактних зобов’язань.

Запуск Thunderbird планують здійснити за допомогою ракети Falcon 9 пізніше цього десятиліття, а до того мають відбутися менші демонстраційні місії для перевірки систем і механізмів розгортання.



Команда Max Space поєднує інженерну експертизу та практичний досвід пілотованих польотів. До проєктування внутрішнього простору залучили колишню астронавтку NASA Ніколь Скотт, щоб інтер’єр формувався з урахуванням реальних потреб екіпажу в умовах невагомості, а не абстрактних концептів.

Про фінансування компанія говорить небагато. Відомо лише, що вона працює переважно за рахунок ранніх приватних інвестицій, без гучної підтримки великих фондів. Така стриманість контрастує з іншими гравцями ринку, але може свідчити про фокус на інженерній перевірці рішень, а не на швидкому масштабуванні.



Розширювані станції цілком вписуються в стратегію NASA щодо майбутнього пілотованих польотів. Навіть готуючись до Місяця й Марса, агентству потрібна надійна орбітальна інфраструктура для тренування екіпажів, випробування систем життєзабезпечення та довготривалих експериментів.

Після 2030 року саме комерційні станції мають перебрати цю роль. Якщо концепція Max Space спрацює, вигляд орбітальної "нерухомості" може змінитися так само радикально, як колись змінився підхід до запусків.



