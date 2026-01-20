Какое решение предлагает Max Space?

В конце этого десятилетия NASA планирует вывести из эксплуатации Международную космическую станцию. Вместо строительства новой государственной станции от имени NASA агентство делает ставку на коммерческую модель – покупку услуг у частных операторов. Это позволяет сосредоточить ресурсы на дальних целях, в частности программе Artemis, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceExplored.

На этом фоне появляются компании, которые предлагают радикально другой подход к орбитальной инфраструктуре. Одна из них – Max Space, стартап из Флориды, работающий неподалеку Kennedy Space Center. Его ключевая идея – большие расширяемые жилые модули, фактически надувные, которые запускаются компактными, а уже на орбите разворачиваются до значительно большего объема.

Флагманский проект компании называется Thunderbird. Его замысел принципиально отличается от архитектуры МКС, которая собиралась десятилетиями с помощью десятков запусков отдельных модулей. Thunderbird планируют выводить на орбиту за один запуск, после чего модуль расширяется и превращается в полноценную герметичную среду для научных экспериментов, производства в микрогравитации, длительных пилотируемых миссий и даже коммерческого использования.



Концепция внутренней планировки станции Thunderbird в виде разреза / Фото Max Space

Технологическая база для этого подхода не возникла с нуля. NASA уже тестировало надувные модули на орбите, доказав, что многослойные тканевые конструкции способны эффективно защищать экипаж от микрометеоритов, радиации и потери давления.

Max Space хочет масштабировать этот опыт и создать не вспомогательный элемент станции, а автономный орбитальный объект. В случае успеха это может существенно снизить стоимость поддержания постоянного присутствия человека на орбите.



Далеко ли до запуска?

Пока компания находится на раннем этапе развития. Она сотрудничает с NASA в рамках соглашений Space Act, которые предусматривают техническое взаимодействие без жестких контрактных обязательств.

Запуск Thunderbird планируют осуществить с помощью ракеты Falcon 9 позже в этом десятилетии, а до того должны состояться меньшие демонстрационные миссии для проверки систем и механизмов развертывания.



Команда Max Space сочетает инженерную экспертизу и практический опыт пилотируемых полетов. К проектированию внутреннего пространства привлекли бывшую астронавтку NASA Николь Скотт, чтобы интерьер формировался с учетом реальных потребностей экипажа в условиях невесомости, а не абстрактных концептов.

О финансировании компания говорит немного. Известно лишь, что она работает преимущественно за счет ранних частных инвестиций, без громкой поддержки крупных фондов. Такая сдержанность контрастирует с другими игроками рынка, но может свидетельствовать о фокусе на инженерной проверке решений, а не на быстром масштабировании.



Расширяемые станции вполне вписываются в стратегию NASA относительно будущего пилотируемых полетов. Даже готовясь к Луне и Марсу, агентству нужна надежная орбитальная инфраструктура для тренировки экипажей, испытания систем жизнеобеспечения и долговременных экспериментов.

После 2030 года именно коммерческие станции должны взять на себя эту роль. Если концепция Max Space сработает, вид орбитальной "недвижимости" может измениться так же радикально, как когда-то изменился подход к запускам.



