Стихийное бедствие под названием "Сэнди" (Sandy Fire), которое бушует в округе Вентура, подошло на расстояние около четверти мили (примерно 400 метров) к закрытой полевой лаборатории Санта-Сузана (SSFL). Как сообщает издание Interesting Engineering, борьбу с огнем осложняет жаркая и ветреная погода, которая установилась в регионе на этой неделе.

Актуально В зоне отчуждения – масштабный пожар: есть ли повышение радиации

Почему пожар возле бывшей секретной лаборатории вызывает такую панику?

По данным пожарной службы Калифорнии CAL FIRE, к утру среды пожар охватил почти 1700 акров земли (690 гектаров), а локализовать его удалось лишь на 15 процентов. Из-за стремительного распространения огня власти объявили обязательную эвакуацию для более 43 700 жителей города Сими-Валли (Simi Valley), а еще сотни людей получили предупреждение о возможной эвакуации.

Когда-то полевая лаборатория Санта-Сузана использовалась для аэрокосмических и ядерных исследований. Хотя объект не функционирует уже много лет, работы по его очистке продолжаются до сих пор. Сейчас пожарные сосредоточены на защите этой территории, поскольку пожар "Сэнди" быстро продвигается сквозь сухой кустарник и крутой рельеф.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Почему это может быть опасно?

Особое беспокойство вызывает потенциальное радиоактивное загрязнение. Если говорить просто, это когда невидимые, но очень агрессивные микрочастицы (радионуклиды) оседают в почве или воде. Они постоянно выделяют энергию, которая буквально разрушает клетки живых организмов.

Когда начинается пожар, этот "невидимый враг" вместе с пеплом и дымом поднимается в воздух и может разноситься ветром на огромные расстояния, попадая в легкие людей.

Специалисты предупреждают, что обычный лесной дым и так содержит опасные мелкие частицы, газы и химикаты, например бензол и тяжелые металлы. Если же огонь охватит загрязненные участки лаборатории, концентрация токсинов в воздухе над соседними населенными пунктами может критически возрасти.

В 2018 году территория SSFL уже была под угрозой в результате масштабного пожара Woolsey Fire, о чем тогда рассказывало издание NBC.

Как борются с пожаром сейчас?

Спасатели пытаются сдержать огонь во всех направлениях, особенно не подпуская его к загрязненной зоне. Компания Boeing, которая владеет большей частью территории SSFL с 1996 года, подтвердила, что весь второстепенный персонал уже эвакуирован. В компании отметили, что активно следят за ситуацией совместно с местными властями и экстренными службами.

Мы активно следим за пожаром "Сэнди" вблизи площадки Санта-Сузана и тесно сотрудничаем с местными властями и службами экстренного реагирования,

– прокомментировали ситуацию представители компании Boeing.

За развитием событий наблюдают и на федеральном уровне. Министерство энергетики США (DOE) сообщило на своем сайте, что внимательно следит за пожаром "Сэнди", который пылает рядом с лабораторией, и пока угрозы для самого объекта нет.

Министерство энергетики США внимательно следит за пожаром "Сэнди", расположенной рядом с полевой лабораторией Санта-Сузана. Пока нет никакого влияния на объект,

– прокомментировали представители Министерства энергетики США.

Когда все началось?

Пожар вспыхнул вблизи Сими-Валли в понедельник, 18 мая, примерно в 10:50 по тихоокеанскому времени. Точная причина возгорания пока выясняется.

Местная полиция сообщила журналистам Eyewitness News, что один из очевидцев заявил о тракторе, который задел камень во время расчистки кустарников непосредственно перед началом пожара. Однако следователи пока не подтвердили эту версию.

Хотя в ночь на вторник огонь несколько утих, впоследствии он вспыхнул с новой силой из-за изменения направления ветра, который направил пламя в сторону Санта-Сузаны.

Представители службы экстренной информации округа Вентура заверили, что по состоянию на вечер вторника, 19 мая 2026 года, в 17:27 по местному времени, огонь не повредил территорию лаборатории Санта-Сузана (также известной как Rocketdyne), расположенной на Вулси-Каньон-Роуд.

Точных данных о том, насколько близко подошел огонь сейчас, спасатели не предоставляют, поскольку ситуация меняется ежеминутно.

По состоянию на вторник, 19 мая 2026 года, в 17:27, пожар не повлиял на полевую лабораторию Санта-Сузана, расположенную на Вулси-Каньон-Роуд. Пожарные бригады продолжают уделять приоритетное внимание защите этой территории,

– рассказали представители службы экстренной информации округа Вентура.

Что известно об испытательном бывшем ядерном объекте?

Полевая лаборатория Санта-Сузана (SSFL) имеет длительную историю промышленного и научного использования, которая оставила после себя опасный экологический след. Территория SSFL загрязнена уже десятки лет из-за испытаний ракетных двигателей, химические работы и серьезной ядерной аварии, которая произошла здесь в 1959 году.

По данным Департамента контроля за токсичными веществами Калифорнии, в здешнем грунте и подземных водах содержатся нефтяные углеводороды, промышленные растворители, тяжелые металлы и радиоактивные материалы.

Государственные и федеральные ведомства, в частности NASA, Министерство энергетики США и Boeing, до сих пор работают над долгосрочными планами очистки. Например, в 2024 году в рамках временных мероприятий было вывезено более 6000 кубических ярдов загрязненного грунта.

Сейчас непосредственной опасности для загрязненных зон нет, но с началом нового сложного сезона лесных пожаров в Калифорнии спасателям придется быть начеку.

"Мы прекрасно осознаем важность того, чтобы сделать все возможное для ограничения распространения огня. Мы внедрили разветвленные меры контроля над пожаром вокруг этого объекта",

– Эндрю Дауд, представитель пожарной службы округа Вентура.

Это актуально не только для США, но и для всего мира

Это событие в очередной раз привлекает внимание к глобальной проблеме безопасности бывших промышленных и ядерных объектов в эпоху климатических изменений. Поскольку лесные пожары становятся все более частыми и интенсивными, наличие таких "пороховых бочек" вблизи густонаселенных районов создает постоянную угрозу экологической катастрофы.

Угроза распространения лесных пожаров на радиоактивно загрязненные территории является хорошо знакомым вызовом для Украины. В начале мая 2026 года в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнуло серьезное возгорание, что вызвало значительное беспокойство. Тогда спасательные службы оперативно успокоили граждан, сообщив, что радиационный фон в Киевской области и в целом по стране остается в пределах нормы, а угрозы для населения нет.

Впоследствии, когда огонь охватил более тысячи гектаров чернобыльских лесов, специалисты зафиксировали локальное повышение концентрации цезия-137 в воздухе вблизи мест горения. Это объяснялось сгоранием древесины, которая накопила радионуклиды за десятилетия после аварии на ЧАЭС. Однако, поскольку пожар бушевал на относительно чистых заповедных участках и не задел хранилища радиоактивных отходов, ситуация осталась полностью контролируемой.

Возвращаясь к пожару в Калифорнии, согласно комментариям представителей местных властей, пока нет никаких признаков того, что загрязненные участки SSFL находятся в непосредственной опасности. Однако, учитывая то, что Калифорния вступает в очередной тяжелый сезон лесных пожаров, в ближайшие месяцы аварийным службам, возможно, придется иметь дело с новыми угрозами вблизи объекта.