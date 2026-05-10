Об уровне радиации и ситуации в регионе сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Смотрите также Масштабный пожар в Чернобыле: украинцам сообщили актуальную информацию

Изменился ли уровень радиации в регионе?

Специалисты взяли пробу приземного слоя воздуха 8 мая на расстоянии 30 – 150 метров от мест активного горения. По информации ГСП "ЭКОЦЕНТР", концентрация цезия-137 составляет 680 микробеккерелей на кубический метр.

Такое число объясняется значительным объемом древесины и другой растительности на площадях пройденных огнем. Это измеренное значение превышает контрольные уровни, однако остается значительно ниже предельно допустимых,

– отметили в инспекции.

По результатам исследований специалисты не обнаружили в воздухе опасных радиоактивных веществ. В ГСП "ЭКОЦЕНТР" объяснили, что пожар охватил относительно чистые заповедные территории, которые сдерживают распространение загрязнения.

Также там нет мест хранения радиоактивных отходов, оставшихся после ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По их прогнозу, превышение допустимых концентраций цезия-137 в атмосферном воздухе для населения за пределами Чернобыльской зоны отчуждения не ожидается.

Что еще известно о пожаре в лесах Чернобыля?

Вечером 7 мая стало известно о крупном пожаре на Киевщине. Из-за аномальной весенней жары и сильного ветра лесной пожар разгорелся вблизи села Тарасовщина.

Впоследствии 7 мая в результате падения БПЛА возник пожар на территории Чернобыльского заповедника. По состоянию на 8 мая ориентировочная площадь пожара около 1100 гектаров. Ликвидацию возгорания осложняют порывы ветра и особенности территории.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальную технику и силы других служб, но работа осложняется ветром, сухой погодой и минной опасностью.

По состоянию на 10 мая в зоне отчуждения Чернобыля продолжается ликвидация отдельных очагов пожара на площади около 120 гектаров, ситуация контролируемая. Радиационный фон остается в норме, но из-за засушливой погоды и ветра сохраняется высокая пожарная опасность