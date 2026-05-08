Об этом сообщили в ГСЧС. Там отметили, что в 18:30 7 мая локализовали пожар, но он все еще продолжается.

Что и где горит на Киевщине 8 мая?

Из-за аномальной весенней жары и сильного ветра лесной пожар разгорелся вблизи села Тарасовщина.

Огонь охватил 70 гектаров лесной подстилки и 30 гектаров открытой территории. К ликвидации привлечены спасатели ГСЧС, работники Дымерского лесничества, пожарные подразделения Нацгвардии и добровольцы отряда быстрого реагирования Красного Креста,

– говорится в сообщении.

Пожар в Тарасовщине 7 – 8 мая / Фото ГСЧС

Тарасовщина – маленькое село. Рядом расположен известный зоопарк "XII месяцев", а также фабрика елочных украшений. Отсюда до Киева около 17 километров, до Бородянки и Бучи – примерно по 18 километров.

Обратите внимание! СМИ писали, что 6 – 7 мая Украина была самой жаркой страной Европы. Но уже 8 мая пойдут ливни и грозы.

В Украине бушуют масштабные пожары

5 – 6 мая на Мукачевском районе на территории Верхне-Воловецкого лесничества горело 75 гектаров. Привлекли коллег-спасателей из Львовской и Ивано-Франковской областей, авиацию. Поселок Воловец – известный закарпатский курорт.

7 мая масштабный пожар охватил Черниговскую область на границе с Россией. Занялись леса общей площадью более 2400 гектаров. Это произошло после обстрелов. Россияне запускают дроны, поэтому потушить пожар сложно. Обустраивают дополнительные минерализованные полосы.

Площадь возгорания очень большая – как 3360 футбольных полей. В "Лесах Украины" отметили, что важно не допустить распространения огня в населенные пункты в прифронтовой полосе.