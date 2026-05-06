Огонь уже успел охватить около 75 гектаров. Об этом сообщили в ГСЧС.

Какие последствия пожара и что известно о ситуации?

К ликвидации огня в Закарпатской области привлекли 243 человека и 46 единиц техники. ГСЧС предоставила 138 спасателей и 36 единиц техники.

На помощь закарпатским спасателям привлечены коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей. Всего 58 спасателей и 14 единиц техники, планируется привлечение авиации,

– заявили в ГСЧС.

Впоследствии было также привлечено 105 работников Карпатского филиала ГП "Леса Украины" и 10 единиц спецтехники, а именно:

автоцистерну;

6 пожарных модулей;

3 единицы другой техники.

У прокуратуре сообщили, что первая информация о пожаре поступила около 15:30 5 мая, а уже в 21:00 огонь охватил 75 гектаров леса вблизи села Воловец.

Правоохранители уже устанавливают причины и обстоятельства, из-за которых начался столь масштабный пожар.

Что известно о пожаре на курорте в Закарпатье?

На известном горнолыжном курорте Закарпатья вспыхнул масштабный пожар. На горе Красия в селе Вышка произошло возгорание в одном из деревянных отелей.

Возгорание ликвидировали 29 спасателей и 8 единиц техники. Из-за сложных условий и пожарной нагрузки тушение продолжалось всю ночь.

В 5:30 пожар ликвидировали работники ГСЧС на площади 1175 квадратных метров, а уже в 09:05 возгорание было полностью остановлено. К сожалению, огонь уничтожил отель площадью 1050 квадратных метров и соседнее здание площадью 125 квадратных метров.