Информацию о пожаре спасатели получили в 22:15 3 мая. Об этом сообщили в ГСЧС.
Смотрите также 1 000 квадратных метров в пламени: горит известный курорт на Закарпатье
Как ГСЧС ликвидировали пожар на курорте?
Пожар произошел на территории горнолыжного курорта в селе Вышка, что в Ужгородском районе.
Пламя распространялось деревянными конструкциями, превращая сооружение в сплошной очаг огня,
– заявили в ГСЧС.
Возгорание ликвидировали 29 спасателей и 8 единиц техники. Из-за сложных условий и пожарной нагрузки тушение продолжалось всю ночь.
Последствия пожара на Закарпатье / Фото ГСЧС
В 5:30 пожар ликвидировали работники ГСЧС на площади 1175 квадратных метров, а уже в 09:05 возгорание было полностью остановлено.
К сожалению, огонь уничтожил отель площадью 1050 квадратных метров и соседнее здание площадью 125 квадратных метров. Спасателям удалось спасти соседний трехэтажный деревянный дом
Что еще известно о масштабных пожарах в Украине?
В 2025 году масштабный пожар охватил десятки гектаров леса на Николаевщине и продолжался более 16 часов с 11 августа. Тушение осложнялось из-за ветра и отсутствия воды.
К утру 12 августа пожарным удалось локализовать пожар, остановив его дальнейшее распространение. На месте работали 75 пожарных и 16 специализированных машин.
В Днепровском районе Киева 18 апреля 2026 года вспыхнула трансформаторная подстанция, из-за чего были перебои с электроснабжением. Спасатели на месте происшествия работали над локализацией пожара, и стабильную подачу света вскоре восстановили.