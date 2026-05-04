Информацию о пожаре спасатели получили в 22:15 3 мая. Об этом сообщили в ГСЧС.

Как ГСЧС ликвидировали пожар на курорте?

Пожар произошел на территории горнолыжного курорта в селе Вышка, что в Ужгородском районе.

Пламя распространялось деревянными конструкциями, превращая сооружение в сплошной очаг огня,

– заявили в ГСЧС.

Возгорание ликвидировали 29 спасателей и 8 единиц техники. Из-за сложных условий и пожарной нагрузки тушение продолжалось всю ночь.

Последствия пожара на Закарпатье / Фото ГСЧС

В 5:30 пожар ликвидировали работники ГСЧС на площади 1175 квадратных метров, а уже в 09:05 возгорание было полностью остановлено.

К сожалению, огонь уничтожил отель площадью 1050 квадратных метров и соседнее здание площадью 125 квадратных метров. Спасателям удалось спасти соседний трехэтажный деревянный дом

Что еще известно о масштабных пожарах в Украине?

В 2025 году масштабный пожар охватил десятки гектаров леса на Николаевщине и продолжался более 16 часов с 11 августа. Тушение осложнялось из-за ветра и отсутствия воды.

К утру 12 августа пожарным удалось локализовать пожар, остановив его дальнейшее распространение. На месте работали 75 пожарных и 16 специализированных машин.

В Днепровском районе Киева 18 апреля 2026 года вспыхнула трансформаторная подстанция, из-за чего были перебои с электроснабжением. Спасатели на месте происшествия работали над локализацией пожара, и стабильную подачу света вскоре восстановили.