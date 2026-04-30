Некоторые из пожаров уже взяли под контроль или даже потушили, но ряд пожаров до сих пор бушует. Об этом пишет NOS 30 апреля.
Что известно о лесных пожарах в Нидерландах?
Огонь сначала охватил военный полигон в 'т-Харде в среду, 29 апреля. Его до сих пор еще не успели локализовать.
А за четверг в стране зафиксировали еще по меньшей мере 6 лесных пожаров. Некоторые из них произошли на территории военных полигонов Министерства обороны Нидерландов.
Нидерланды охватили лесные пожары: смотрите видео
Пламя охватило провинции Северный Брабант и Лимбург, в частности лес между Гельденом и Кесселема.
Огненная стихия также добралась до города Верт, где расположен военный полигон. Спасатели сообщали, что пожар распространился примерно на 500 тысяч квадратных метров.
Не обошла беда и аэропорт Кемпен. Персонал и пассажиров эвакуировали.
Было предупреждение, что огонь может распространиться на резервуары с керосином. Однако, как оказалось, он хранится под землей и поэтому не представляет угрозы.
Еще один пожар вспыхнул на полигоне в городе Ойрсхот. Но есть предположение, что пожар произошел во время операции военного вертолета.
Нидерланды обратились за помощью к европейским пожарным службам. Тот факт, что страна обращается за международной помощью, является уникальным, по словам координатора национальной группы по борьбе с лесными пожарами Эдвина Кока.
"Я не помню, чтобы мы когда-то так делали, особенно во время лесных пожаров", – отметил он.
Тем временем местное население просят закрывать двери и окна.
Почему Нидерланды охватили лесные пожары?
Погода в Нидерландах сейчас очень неблагоприятная для борьбы с лесными пожарами. Дождя нет, зато дует сильный ветер.
Этот апрель был чрезвычайно засушливым в стране.
Рекордным оказался еще 2018 год, после которого ситуация так и не улучшилась. Дефицит осадков весной и летом растет.
К слову, в NOS отмечают, что ни один нидерландский эксперт не удивился лесным пожарам, так же как ни один из них не удивится, если это будет происходить еще чаще в будущем. Объясняют: это часть изменений климата.
В середине апреля в США бушевала масштабная непогода с торнадо, градом и наводнениями. Под угрозой оказались более 50 миллионов человек от Техаса до Мичигана.
А в начале месяца рекордный ветер накрыл Норвегию. Из-за шторма "Дейв" более 6 000 человек остались без света.
Тогда же песчаная буря накрыла турецкие провинции Адана, Хатай, Мугла и Анталия. Всё стало ярко-оранжевым, а воздух стал тяжелым для дыхания.