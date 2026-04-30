Некоторые из пожаров уже взяли под контроль или даже потушили, но ряд пожаров до сих пор бушует. Об этом пишет NOS 30 апреля.

Что известно о лесных пожарах в Нидерландах?

Огонь сначала охватил военный полигон в 'т-Харде в среду, 29 апреля. Его до сих пор еще не успели локализовать.

А за четверг в стране зафиксировали еще по меньшей мере 6 лесных пожаров. Некоторые из них произошли на территории военных полигонов Министерства обороны Нидерландов.

Пламя охватило провинции Северный Брабант и Лимбург, в частности лес между Гельденом и Кесселема.

Огненная стихия также добралась до города Верт, где расположен военный полигон. Спасатели сообщали, что пожар распространился примерно на 500 тысяч квадратных метров.

Не обошла беда и аэропорт Кемпен. Персонал и пассажиров эвакуировали.

Было предупреждение, что огонь может распространиться на резервуары с керосином. Однако, как оказалось, он хранится под землей и поэтому не представляет угрозы.

Еще один пожар вспыхнул на полигоне в городе Ойрсхот. Но есть предположение, что пожар произошел во время операции военного вертолета.

Нидерланды обратились за помощью к европейским пожарным службам. Тот факт, что страна обращается за международной помощью, является уникальным, по словам координатора национальной группы по борьбе с лесными пожарами Эдвина Кока.

"Я не помню, чтобы мы когда-то так делали, особенно во время лесных пожаров", – отметил он.

Тем временем местное население просят закрывать двери и окна.

Почему Нидерланды охватили лесные пожары?

Погода в Нидерландах сейчас очень неблагоприятная для борьбы с лесными пожарами. Дождя нет, зато дует сильный ветер.

Этот апрель был чрезвычайно засушливым в стране.

Рекордным оказался еще 2018 год, после которого ситуация так и не улучшилась. Дефицит осадков весной и летом растет.

К слову, в NOS отмечают, что ни один нидерландский эксперт не удивился лесным пожарам, так же как ни один из них не удивится, если это будет происходить еще чаще в будущем. Объясняют: это часть изменений климата.

