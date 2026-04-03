24 Канал собрал кадры из турецких городов.
Что известно о песчаной буре в Турции?
Из-за песчаной бури воздух стал ярко-оранжевым.
А цвет не самое худшее в этом явлении – воздух в курортном городе тоже стал невыносимым из-за большой концентрации пыли.
Ранее пылевое облако наблюдалось в Греции, Ливии и даже в Австралии.
А 3 апреля оно добралось до провинций Адана, Хатай, Мугла и Анталия, которые первыми в Турции встретили непогоду.
Желтый код объявлен в целом в 31 провинции страны. Синоптики также прогнозируют сильные дожди, наводнения, заболачивания.
Где еще была песчаная буря?
2 апреля мощная песчаная буря из Африки накрыла остров Крит. Небо над регионом покрылось оранжево-красной пылью. Из-за непогоды отменили более 10 авиарейсов. Подобная ситуация была и на других островах. К тому же на Наксосе, Санторини, Тиноси и Сироси шел сильный дождь.
27 марта тропический циклон "Нарелл" вызвал кроваво-красное небо и на западном побережье Австралии. Ветер поднял в воздух пыль из почв с большим содержанием железа.