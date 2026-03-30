Об этом сообщает The Guardian.
Читайте также В Австралии хищная ящерица уснула в местном баре: пришлось вызывать специально обученного человека
Что произошло в Австралии?
В пятницу, 27 марта, тропический циклон "Нарелл" достиг побережья Западной Австралии, а небо приобрело яркий красный оттенок.
По словам метеорологов, этот эффект возник из-за сочетания сильного ветра и почв, богатых железом, которые имеют характерный ржаво-красный цвет.
"Нарелл" буквально подхватил пыль с ландшафта и перенес ее в районы вроде Шарк-Бей еще до прихода циклона,
– объяснила Джессика Лингард из Бюро метеорологии.
Лингард добавила, что для этого эффекта сложилось идеальное сочетание условий: сильный ветер, сухая почва и удачно выбранное место съемки.
Кроме этого, свою роль также сыграла физика, а в частности особенности рассеивания солнечного света в атмосфере. Коротковолновые синие и фиолетовые лучи легко рассеиваются, тогда как длинные – красные и оранжевые – лучше проходят сквозь воздушные препятствия.
Жители Австралии наблюдали редкое явление
В этом случае своеобразным фильтром стали массы пыли и песка, а также повышенная влажность из-за циклона.
Похожее явление наблюдалось в январе в городе Онслоу на северо-западе Западной Австралии, когда грозы в глубине материка вызвали сильные ветры, которые донесли красную пыль до побережья.
Какие последствия циклона в Австралии?
Циклон в Австралии также принес с собой серьезные разрушения. Сильные порывы ветра, которые достигали 250 километров в час, повредили инфраструктуру: в ряде городов оборвались линии электропередач и упали опоры, оставив людей без света.
Тем временем прибрежный Эксмут полностью остался без водоснабжения, а власти призывают жителей других регионов экономно использовать ресурсы.
Кроме того, штормовые волны, по оценкам экспертов, могут достигать 15 метров, создавая критическую угрозу для судоходства и прибрежных сооружений.