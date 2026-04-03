24 Канал зібрав кадри з турецьких міст.

Що відомо про піщану бурю у Туреччині?

Через піщану бурю повітря стало яскраво-помаранчевим.

Але колір не найгірше в цьому явищі – повітря в курортному місті теж стало нестерпним через велику концентрацію пилу.

Піщана буря у Туреччині: дивіться відео

Раніше пилова хмара спостерігалася в Греції, Лівії і навіть в Австралії.

А 3 квітня вона дісталася провінцій Адана, Хатай, Мугла та Анталія, які першими у Туреччині зустріли негоду.

Жовтий код оголошено загалом у 31 провінції країни. Синоптики також прогнозують сильні дощі, повені, заболочення.

