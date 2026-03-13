Землетрус о 03:55 відчули мешканці відразу кількох міст – Ніксара, Самсуна, Амасьї, Сіваса та Орду, що розташоване на березі Чорного моря, пише Hurriyet Daily News.

Що відомо про землетрус у Туреччині?

Землетрус відбувся на глибині 3,67 кілометра та досягнув досить потужних 5,5 балів за шкалою Ріхтера. В Управлінні з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини заявили, що польові роботи все ще тривають, але повідомлень про жодні руйнування не надходило.

Також початкові перевірки не виявили жодних перебоїв у роботі транспорту чи комунікацій. На щастя, ніхто не постраждав під час землетрусу. Втім, як запобіжний захід влада Токата призупинила навчання на один день по всій провінції.

Туреччина досить часто страждає від землетрусів – і тому занепокоєні мешканці, що прокинулися через природне явище серед ночі, вибігали з будинків та чекали закінчення землетрусу на вулицях чи у машинах.

Нагадаємо, що 2023 року землетрус магнітудою 7,8 бала у Туреччині забрав життя понад 53 000 людей та зруйнував чи пошкодив сотні тисяч будівель у 11 південних та південно-східних провінціях, пише ABC News.

