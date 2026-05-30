Як пише Ewarszawa.pl, попит з боку цих груп стабільно підвищується з року в рік, формуючи помітний тренд на ринку столиці Польщі.

Дивіться також Все у кредит та дні без сонця: жінка розкрила реалії життя у найдорожчій країні світу

Скільки житла придбали українці та білоруси?

За словами Марека Шмідта, директора з продажу компанії Dom Development, частка іноземців серед клієнтів у Варшаві залишається відносно стабільною, але вже на рівні близько 10%.

Серед наших варшавських клієнтів частка іноземців останнім часом залишається стабільною на рівні близько 10 відсотків,

– зазначив він.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Найбільшою групою серед іноземних клієнтів залишаються українці. Вони купують житло у Варшаві як для власного проживання, так і з інвестиційною метою. Другу за активністю групу становлять громадяни Білорусі, чия присутність на ринку також швидко зростає.



Скільки житла придбали українці та білоруси / Фото Unsplash

Експерти пов'язують це з міграційними процесами та змінами на ринку праці у польській столиці. За даними ринку, у 2025 році білоруси придбали в Польщі понад 2700 квартир загальною площею майже 192 тисячі квадратних метрів. Українці наразі володіють близько 9,3 тисячами квартир у країні.

Аналітики зазначають, що попит з боку громадян України та Білорусі вже став одним із факторів, який впливає на структуру попиту в сегменті новобудов у Warsaw, і ця тенденція, ймовірно, збережеться в найближчі роки.

Що відомо про вартість нерухомості в Польщі?